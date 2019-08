Điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân chỉ tương đương mức năm ngoái

Điểm chuẩn của Học viên An ninh nhân dân tuy có khá hơn, nghĩa là cũng giữ được mức tương đương năm ngoái hoặc nếu giảm thì giảm không nhiều, nhưng so với mặt bằng mức tăng điểm chuẩn của các trường đã công bố năm nay thì điểm chuẩn của học viện này được xem là có biểu hiện “thụt lùi”.

Cụ thể, điểm chuẩn ngành nghiệp vụ an ninh (số trong ngoặc là điểm chuẩn năm ngoái), phía Bắc, tổ hợp A01 thí sinh nam là 25 (24,7), nữ 26,65 (25,5); tổ hợp C03 nam 23,32 (24,2), nữ 26,64 (25,8); tổ hợp D01 nam 22,35 (24,7), nữ 25,9 (26,1).

Cũng ngành này, phía Nam, tổ hợp A01, thí sinh nam là 21,42 (23,9), với nữ là 26,24 (24,3); tổ hợp C03 với nam là 22,95 (23,6), với nữ là 25,68 (24,25); tổ hợp D01 với nam 20,55 (22,95), với nữ là 26,05 (24,55).

Điểm chuẩn ngành an toàn thông tin phía Bắc tổ hợp A00 là 26,72, A01 là 24,75; phía Nam tổ hợp A00 là 24,64, A01 là 21,28 (năm ngoái chưa tuyển sinh ngành này). Gửi đào tạo ngành y là 19,79.

Điểm chuẩn năm 2019 của Học viện An ninh nhân dân Ảnh Quý Hiên (chụp màn hình trang chủ Học viện An ninh nhân dân)

Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo số báo danh thí sinh trúng tuyển lên cổng thông tin điện tử của Học viện An ninh nhân dân tại địa chỉ: www.hvannd.edu.vn và gửi văn bản về Ban Tuyển sinh Công an các đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển để làm thủ tục nhập học theo quy định.

Thí sinh nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 để xác nhận nhập học tại công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển trước 17 giờ ngày 12.8.

Quá trình xác nhận nhập học theo quy định, nếu có vướng mắc đề nghị thí sinh liên hệ với công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển hoặc Phòng Quản lý đào tạo, Học viện An ninh nhân dân qua số điện thoai 069234.5542.