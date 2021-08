Điểm chuẩn lớp 10 tại TP.HCM: Thay đổi ngoạn mục vị trí các trường, vì sao?

Trường tốp đầu không chỉ ở trung tâm thành phố

Theo bảng điểm chuẩn lớp 10 mà Sở GD-ĐT đã công bố hôm qua (23.8), Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình) tiếp tục giữ vững truyền thống là trường THPT có điểm chuẩn cao nhất TP. Với mức 26,3 điểm, để trúng tuyển vào trường này, thí sinh phải đạt trung bình gần 9 điểm mỗi môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ ở lớp 9.

Tiếp theo vẫn là những trường thuộc tốp đầu của TP với điểm chuẩn xét tuyển từ 24 cho đến 26 điểm là Trung học Thực hành ĐH Sư phạm, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Huân, Gia Định, Bùi Thị Xuân, Phú Nhuận, Trần Phú, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hữu Cầu...

Có 15 trường có điểm chuẩn thấp dao động từ 15 đến 18 điểm là những trường tập trung ở các huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ. Trong đó 3 trường có điểm thấp nhất An Nghĩa và Cần Thạnh, Bình Khánh đóng ở huyện Cần Giờ. Được biết, những trường này đóng trên địa bàn điều kiện kinh tế khó khăn, số học sinh ít nên hầu như rất ít học sinh đăng ký

Ngược lại, do tập trung ở vùng có dân cư đông, tiếp giáp với Q.12, Tân Phú, Tân Bình nên một số trường THPT ở huyện Hóc Môn thu hút học sinh dẫn đến điểm chuẩn khá cao. Chẳng hạn như trường THPT Nguyễn Hữu Cầu có điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 25,1 điểm; THPT Lý Thường Kiệt là 24,2 điểm…



Trong bảng điểm chuẩn xét tuyển năm nay, có sự thay đổi khá lớn của các trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.Thủ Đức) và Nguyễn Hữu Cầu (huyện Hóc Môn), Ngô Quyền (Q.7)…

Với phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập, điểm chuẩn của Trường THPT Ngô Quyền (Q.7), những năm trước có điểm chuẩn thuộc tốp 2 năm nay điểm chuẩn lại cao hơn 2 trường có tiểng, thuộc tốp đầu của TP là Bùi Thị Xuân và Trưng Vương (Q.1)

Còn Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.Thủ Đức), cho dù nằm trong nhóm các trường THPT thuộc tốp đầu nhưng năm nay là năm đầu tiên trở thành trường có điểm chuẩn cao thứ 2 TP. Trong khi đó, nhiều năm nay, vị trí số 2 thường thuộc về các trường như Gia Định (Q.Bình Thạnh) hay Bùi Thị Xuân (Q.1) hoặc Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3).

Một tiết học của học sinh Trường THPT Dương Văn Thì (TP.Thủ Đức) TRÚC NGUYỄN

Nguyên nhân của sự biến động

Nhận xét về mặt bằng điểm chuẩn năm nay, ông Trần Mậu Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1), chuyên gia tư vấn về tuyển sinh lớp 10, nói hầu hết điểm chuẩn các trường đều tăng, đặc biệt là các trường ở khu vực ngoại thành.

Vị chuyên gia này phân tích cụ thể, dù trong đà tăng nhưng các trường thuộc tốp đầu như Nguyễn Hiền, Gia Định, Bùi Thị Xuân… tăng không đáng kể, chỉ ở mức 1 điểm. Sở dĩ tốp trường này không biến động bởi hầu hết thí sinh đăng ký nguyện vọng là những học sinh có học lực giỏi ổn định của các trường THCS trong nội thành.

Bên cạnh đó, ông Mậu Minh cũng chỉ ra lý do mặt bằng điểm chuẩn ở các khu vực có sự chênh lệch vì năm nay điểm chuẩn phụ thuộc vào điểm trung bình các môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ của lớp 9. Và kết quả này do các trường THCS tự đánh giá nên đã có sự chênh lệch giữa các khu vực.

Năm nay phụ huynh học sinh nộp hồ sơ nhập học lớp 10 trực tuyến thay cho trực tiếp Trúc Nguyễn

Tương tự ông Phạm Phương Bình, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.Thủ Đức), cũng cho biết điểm chuẩn lớp 10 năm nay có nhiều biến động do thay đổi phương thức từ thi tuyển sang xét tuyển. Trong đó điểm trung bình học bạ thay thế cho điểm thi nên hầu hết tăng lên so với mọi năm. Điểm học bạ là điểm cả quá trình một năm học và đánh giá nhiều mặt của học sinh. Trong khi hàng năm điểm bài thi là điểm làm bài của thí sinh dựa trên đề thi do Hội đồng tuyển sinh phụ trách.

Bên cạnh đó, việc thay đổi phương án xét tuyển lớp 10 vào giờ chót do ảnh hưởng dịch bệnh làm ảnh hưởng đến quá trình xét tuyển. Phụ huynh và học sinh cùng với các trường triển khai hướng nghiệp, đăng ký nguyện vọng lớp 10 dựa trên phương án thi tuyển. Như vậy sẽ có nhiều em “chủ quan, ỷ lại” vì chỉ cần dồn sức vào bài thi tuyển không đặt nặng vấn đề điểm trung bình học bạ.

Việc đăng ký nguyện vọng cũng căn cứ trên các dữ liệu thi tuyển những năm trước nên sẽ có trường hợp “né trường tỷ lệ chọi cao, điểm chuẩn năm trước cao”. Từ đó dẫn đến điểm vào lớp 10 các trường tốp đầu và tốp giữa năm nay có nhiều xáo trộn. Nhiều trường điểm chuẩn năm nay tăng vọt so với mọi năm, ngược lại có những trường tốp đầu năm nay điểm lại thấp.