Điểm thi lớp 10 Hà Nội cao nhưng điểm chuẩn giảm mạnh

Dù điểm thi năm nay cao hơn khá nhiều năm ngoái nhưng mức điểm chuẩn giảm mạnh ở các trường THPT không chuyên.

Trường tốp đầu giảm tới 9,5 điểm

Đúng như dự đoán sau khi Sở GD-ĐT Hà Nội công bố điểm thi và phổ điểm thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2019 - 2020, với trường THPT không chuyên, do năm nay chỉ tính điểm 4 môn thi, bỏ hoàn toàn việc xét tuyển học bạ THCS và cộng điểm khuyến khích, nên điểm chuẩn sẽ thấp hơn các năm trước vì điểm xét thường cao hơn điểm thi. Mặc dù vậy, vì điểm thi đều cao hơn năm trước nên phụ huynh, học sinh cũng khá bất ngờ khi điểm chuẩn công bố giảm rất mạnh.

Mức điểm chuẩn của các trường này giảm so với năm trước từ hơn 3 điểm trở lên. Mức điểm thấp gây sốc nhất trong số các trường tốp đầu năm nay là THPT Thăng Long năm nay điểm chuẩn chỉ còn tròn 40 điểm, thấp hơn tới 9,5 điểm so với năm trước. Thứ hai là Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, năm trước điểm chuẩn là 49,5 nhưng năm nay giảm đột ngột còn 41,75 (mức giảm gần 8 điểm)...

Hầu hết các trường THPT vốn có mức điểm chuẩn đầu vào tốp đầu thì dù điểm chuẩn giảm cũng vẫn giữ vững "ngôi vị" đứng đầu, chỉ riêng trường THPT Thăng Long, Nguyễn Gia Thiều… khi xác định điểm chuẩn 40 - 41,5 điểm đã lập tức tụt "hạng" xuống điểm chuẩn bằng và thấp hơn điểm chuẩn các trường được xem xếp sau của tốp giữa như: THPT Trần Hưng Đạo (Q.Thanh Xuân); Quang Trung (Q.Đống Đa); Đoàn Kết (Q.Hai Bà Trưng)...

Nhiều phụ huynh sau khi biết điểm chuẩn của Trường THPT Thăng Long năm nay đã dùng từ “sốc”, “thất vọng”, “tiếc đứt ruột”... vì con thừa tới 10 điểm trở lên, nhưng không dám đăng ký vào trường để tìm một trường khác. Lý do là trước đó nghĩ rằng sẽ có mức điểm an toàn, dễ đỗ hơn.

Tuy nhiên nhìn vào bức tranh toàn cảnh điểm chuẩn THPT công lập năm nay vẫn thấy sự chênh lệch khá lớn các trường ở khu vực nội thành và ngoại thành. Những trường có mức điểm thấp nhất cách trường ở tốp đầu lên tới hơn… 30 điểm. Những trường điểm chuẩn thấp nhất là THPT Minh Quang, Mỹ Đức C, Đại Cường, đều chỉ có điểm chuẩn là 16 điểm; Hợp Thành, Lưu Hoàng là 18 - 18,5 điểm…

Điểm THPT chuyên tăng cao

Ngược lại với trường THPT không chuyên, điểm chuẩn vào các trường THPT chuyên cao hơn so với năm trước. Đó là vì cách tính điểm chuẩn môn chuyên vẫn giữ nguyên trong khi điểm thi của các môn điều kiện năm nay cao hơn đáng kể ở hầu hết các môn, có môn tăng 5 - 6 điểm so với năm ngoái. Ví dụ, chuyên văn của Trường THPT Chu Văn An năm ngoái là 32,75 thì năm nay lên tới 38 điểm; của Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam năm ngoái là 35 thì năm nay là 38,75; chuyên địa cũng tăng tới 6 điểm...

Ở các trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, Chu Văn An, Nguyễn Huệ, điểm chuẩn chuyên ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh đều cao nhất; điểm chuyên tin năm nay cao ngoạn mục lên tới 41,75 điểm, cao hơn chuyên toán tới 2 điểm và cao hơn chuyên lý tới 3 điểm... trong khi mọi năm thấp hơn.