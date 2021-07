Điểm thi môn văn tốt nghiệp THPT có cao như dự đoán?

Theo nhiều giám khảo, TS dễ bị mất điểm đặc biệt ở phần đọc hiểu. Đề mở nhưng đáp án lại đóng, khó có TS trả lời theo đúng đáp án mà giáo viên thì lại khó thoát ly, phải bám sát đáp án nên nếu TS có ý lạ, có cách hiểu khác đáp án thì khó cho điểm TS. Điều này thể hiện rõ nhất trong câu 3 và câu 4 của phần đọc hiểu.

Chẳng hạn câu 3 của đáp án ghi là “trả lời như đáp án (gồm 3 ý: “dòng chảy của nước: chậm rãi, hiền hòa”; “cuộc sống của con người: thanh bình, yên ả”; và “quan hệ giữa dòng chảy của nước và cuộc sống con người: gắn bó hài hòa”) thì được 1 điểm”. Nhưng nhiều giám khảo chấm cho biết: “Chưa gặp bài làm nào của TS trả lời như đáp án!”. Nhiều TS suy nghĩ rất hay, rất sâu, rất triết lý về mối quan hệ giữa “dòng chảy của nước” và “cuộc sống con người” nhưng chỉ đạt tối đa nửa số điểm (0,5/1,0 điểm), vì chỉ được 1 trong 3 ý trên.

Câu 4 phần đọc hiểu cũng như thế, tưởng dễ mà rất khó để có 0,5 điểm. Vì hầu hết TS không tái hiện lại hành trình của nước nên mất 0,25/0,5 điểm; hoặc chỉ rút ra 1 bài học (đề có từ “những”, cần phải có từ 2 bài học trở lên) nên câu này không có điểm nào. Nhiều TS viết say sưa, rất giàu xúc cảm nhưng cũng mất điểm như câu 1 ở trên.

Nếu câu viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) đa số TS đạt điểm từ 1,25 - 1,5 điểm, thì câu nghị luận văn học (cảm nhận về đoạn thơ trong bài thơ Sóng - Xuân Quỳnh) điểm số không cao.

Nhiều giám khảo hài hước cho rằng TS đã bị… sóng đè! Các lỗi dễ thấy nhất trong câu nghị luận văn học này là TS thiếu cảm xúc để phân tích thơ về đề tài tình yêu, chưa hiểu được nội dung tư tưởng hàm ẩn của đoạn thơ nên phân tích không có chiều sâu. Đặc biệt, rất hiếm TS có được 0,5 điểm về yêu cầu “nhận xét vẻ đẹp nữ tính trong thơ Xuân Quỳnh”, đa số bỏ trống hoặc viết qua quýt vài câu về phong cách thơ Xuân Quỳnh nên khó đạt trọn điểm. Để có 0,5 điểm sáng tạo ở câu làm văn này, đòi hỏi TS phải đáp ứng các yêu cầu sau: có vận dụng kiến thức lý luận văn học vào bài làm, biết so sánh với các tác phẩm khác, có liên hệ vấn đề với thực tiễn đời sống, và văn viết giàu hình ảnh, cảm xúc. Nhưng đa số TS khó đạt được 1 trong 4 yêu cầu này.

Có giám khảo nhận xét: “Trong đầu học sinh (HS) là khoảng trống về Sóng. Sóng đã không chạm đến trái tim, không chạm đến bộ não của TS trong khi đây là một tác phẩm quan trọng đã học trong học kỳ 1”.

Từ đó, giáo viên này đưa ra nhận định, do HS đã học “tủ” văn xuôi nên bị “trật”. Chỉ những HS chịu khó, chăm chỉ nghe giảng thì còn làm được bài, còn những em chăm chăm học văn xuôi thì điểm chắc chắn sẽ thấp.

Trong 3 ngày chấm thi môn văn tại hội đồng thi TP.HCM, nhiều giám khảo có cùng nhận xét bước đầu là môn văn năm nay không cao như mọi năm. Đa số điểm trong khoảng 6 - 6,5 điểm. Tuy nhiên, tình hình bài làm cho thấy sự phân loại TS rất rõ rệt. Vì bên cạnh những bài làm điểm 2,5 - 3,0 điểm, giám khảo vẫn gặp nhiều bài làm rất tốt, điểm từ 8,75 trở lên.

Một số giám khảo cho biết số bài thi từ 6,5 điểm bắt đầu giảm dần. Có giáo viên tham gia chấm thi tốt nghiệp liên tục 2 năm trở lại đây so sánh với năm 2020, cho hay phổ điểm năm nay không cao hơn. Nói về nguyên do, giám khảo này cho rằng do HS học trực tuyến thời gian khá dài, giáo viên khó kiểm soát hơn so với việc học trực tiếp nên các em đã có phần lơ là. Đồng thời, đề nghị luận xã hội yêu cầu phân tích thơ, khó hơn văn xuôi vì văn xuôi có cốt truyện, các em dễ diễn giải hơn. Chỉ những HS khá giỏi, chăm chỉ mới có ý tưởng diễn đạt.