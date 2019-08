Đình chỉ cơ sở mầm non có 3 trẻ bị bỏng trong giờ học kỹ năng

Ngày 12.8, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hà Nam đã có văn bản báo cáo về vụ việc 3 cháu nhỏ bị bỏng khi đang học kỹ năng tại Cơ sở mầm non tư thục Tuổi thơ (xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, Hà Nam).

Theo đó, Cơ sở mầm non tư thực Tuổi thơ đã bị đình chỉ hoạt động từ ngày 10.8 để xem xét, xử lý vụ việc. Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nam cũng cho biết, việc tổ chức lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho trẻ là một nội dung trong Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi, thuộc chương trình giáo dục mầm non hiện hành. Trong chương trình, có nhiều kỹ năng và các trường có thể lựa chọn kỹ năng phù hợp để dạy cho trẻ.

Như Thanh Niên đưa tin, chiều 9.8, tại Cơ sở mầm non tư thục Tuổi thơ, cô Nguyễn Thị Khoát (là chủ cơ sở) và cô Đặng Thị Nết (giáo viên có trình độ cao đẳng giáo dục mầm non) tổ chức dạy kỹ năng cho các cháu đang theo học.

Trong khi tổ chức hoạt động, các cô đã dùng cồn đổ vào mâm và châm lửa để dạy trẻ biết kêu cứu và thoát khỏi nơi nguy hiểm. Theo báo cáo của Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hà Nam, ngọn lửa cồn trong mâm đã bay vào trẻ và gây bỏng cho 4 trẻ.

Các cô giáo cô đã dập lửa, lấy khăn ướt đắp cho các cháu rồi bế ra ngoài. Cháu Nguyễn Thị Thu T. bị bỏng nhẹ được gia đình đón đón về nhà. 3 cháu Phạm Bùi Gia K. (4 tuổi), Nguyễn Ngọc Hà L. (5 tuổi) và Nguyễn Anh T. (3 tuổi) bị bỏng nặng, đang được điều trị ở Viện Bỏng quốc gia với thương tích nặng.

Cơ sở mẫu giáo tư thục Tuổi thơ được thành lập ngày 28.5, do cô Nguyễn Thị Khoát (29 tuổi, có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục mầm non) làm chủ. Các cô Nguyễn Thị Khoát và Đặng Thị Nết đều đã được tập huấn và có chứng nhận tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy được cấp bởi Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Hà Nam.