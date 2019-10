Doanh nghiệp đồng hành cùng nhà trường giải quyết bài toán chất lượng đào tạo

Theo một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (2014), Việt Nam đang có rất nhiều lợi thế về nguồn nhân lực do đang ở trong thời kỳ dân số vàng. Tuy nhiên, nguồn nhân lực của nước ta còn nhiều hạn chế. Chúng ta thiếu những lao động có tay nghề, những công nhân kỹ thuật bậc cao đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động. Lý do là phương thức giảng dạy trong các trường còn lạc hậu nên không thể trang bị cho sinh viên đủ các kiến thức và kỹ năng cần thiết. Vì vậy, không ít doanh nghiệp than khó khi không thể tuyển dụng được nguồn nhân lực như mong muốn hoặc sau khi tuyển dụng, lại mất thêm rất nhiều thời gian và tiền bạc để đào tạo lại người lao động.

Đứng trước tình hình đó, tăng cường hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp là một nhu cầu cấp thiết nhằm mang lại lợi ích cho cả nhà trường, doanh nghiệp và các em sinh viên. Tại một số doanh nghiệp, sự hợp tác trên được triển khai tích cực và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Vừa qua, trong khuôn khổ lễ trao Học bổng Toyota 2019 dành cho các em sinh viên xuất sắc khối ngành kỹ thuật của các trường đại học và cao đẳng phía Bắc, Công ty ô tô Toyota Việt Nam đã trao tặng cho các trường trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy bao gồm: động cơ, hộp số, cầu xe, trục lái, hệ cầu trước và cụm điều khiển động cơ… Chương trình có ý nghĩa thiết thực nhằm hỗ trợ điều kiện học tập và thực hành tốt nhất cho sinh viên, tránh tình trạng “giảng chay”, “học chay” như trước đây do các trường thiếu điều kiện cần thiết để đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác giảng dạy. “Những năm gần đây, ngành cơ khí ô tô của trường chúng tôi được Toyota tài trợ rất nhiều trang thiết bị giảng dạy. Các giờ học nhờ vậy cũng hấp dẫn hơn, tăng phần hứng thú của các em sinh viên”, thầy Nguyễn Thiết Lập, giảng viên Trường đại học Giao thông vận tải cho biết.

Bên cạnh đó, các em sinh viên còn được tham quan dây chuyền sản xuất của nhà máy Toyota Việt Nam, tìm hiểu lịch sử và văn hóa công ty. Chuyến tham quan giúp các em thâm nhập thực tế, hiểu rõ quy trình sản xuất, lắp ráp và thử nghiệm cho tới khi hoàn thiện một chiếc ô tô để đưa ra thị trường. Qua đó, các em có thể định hướng tốt cho quá trình học tập trong nhà trường và phát triển nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Các em sinh viên nghe giới thiệu về Công ty Ô tô Toyota Việt Nam

Ngoài những chương trình kể trên, Toyota Việt Nam còn triển khai nhiều hoạt động khác nhằm tăng sự liên kết với các trường đại học và cao đẳng trên cả nước. Tiêu biểu như Chương trình đào tạo Monozukuri, đánh dấu sự hợp tác hiệu quả giữa Toyota Việt Nam và Trường đại học Bách khoa Hà Nội từ năm 2005. Chương trình cung cấp cho các giảng viên, sinh viên các trường đại học và các nhà quản lý doanh nghiệp Việt Nam những bí quyết thành công của Toyota trong sản xuất và kinh doanh. Khóa học cũng hướng đến việc ứng dụng những bí quyết đó vào tình huống thực tế tại các doanh nghiệp Việt Nam. Qua đó, học viên sẽ trang bị cho mình những kinh nghiệm thực tiễn trong việc áp dụng kiến thức đã học vào cải tiến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Cho đến nay, gần 1.700 học viên đã tốt nghiệp chương trình này.

Bên cạnh đó còn phải kể đến thành công của chương trình Hỗ trợ đào tạo kỹ thuật Toyota - T-TEP. Chương trình được triển khai với mục tiêu hỗ trợ các trường dạy nghề chuyên ngành ô tô nâng cao chất lượng đào tạo kỹ thuật viên lành nghề. Các học viên khi tham gia T-TEP được đào tạo bài bản thông qua giáo trình nghề tiêu chuẩn của các trường, đồng thời được nâng cao khả năng thực hành nhờ các mẫu xe và thiết bị kỹ thuật trực quan được cung cấp bởi Toyota Việt Nam.

Nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp các khóa học kể trên đã được tuyển dụng vào làm việc tại nhà máy và hệ thống đại lý của Toyota Việt Nam, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của công việc. Đó là minh chứng rõ nét cho hiệu quả hợp tác giữa Toyota Việt Nam và các trường đại học, cao đẳng trong thời gian vừa qua.