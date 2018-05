Dự đoán điểm chuẩn lớp 10 TP.HCM biến động mạnh

Theo số liệu nguyện vọng ban đầu do Sở GD-ĐT TP.HCM công bố, thành phố có 89.402 học sinh lớp 9 đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 năm học 2018-2019, so với con số thống kê học sinh lớp 9 năm học 2017-2018 là 101.720. Ông Nguyễn Tiến Đạt, nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, chia sẻ: “Hằng năm, có khoảng 10.000 học sinh lớp 9 thực hiện phân luồng sau khi hoàn thành bậc THCS. Theo đó, những học sinh này chuyển sang học trường quốc tế, trường ngoài công lập, trường nghề…, và mùa tuyển sinh năm nay cũng không nằm ngoài quỹ đạo này”.

Như vậy so tổng chỉ tiêu của 103 trường THPT công lập là khoảng 67.000 thì sau kỳ thi tuyển sinh này sẽ có khoảng 22.402 thí sinh không trúng tuyển. Bên cạnh đó, do 72/103 trường có tỷ lệ "chọi" tăng hơn so với năm trước dẫn đến nhiều giáo viên dự đoán điểm chuẩn năm nay sẽ biến động. Đặc biệt những trường có tỷ lệ "chọi" cao như: Trường THPT Trưng Vương (Q.1), Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3), Thực hành Sài Gòn (Q.5), Mạc Đĩnh Chi (Q.6), Ngô Quyền (Q.7), Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Tân), Lê Trọng Tấn (Q.Tân Phú), Gia Định (Q.Bình Thạnh)…

tin liên quan Công bố số liệu học sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10

Trong số các trường nói trên, Trường Trung học Thực hành Sài Gòn (Q.5) dự đoán là trường có biến động khá cao. Cô Huỳnh Lê Ý Nhi, giáo viên Trường THCS Đồng Khởi (Q.Tân Phú) phân tích: “Năm 2017, Trường Trung học Thực hành Sài Gòn có chỉ tiêu là 180 nhưng chỉ có 110 học sinh đăng ký nguyện vọng dẫn đến điểm chuẩn vào trường này vào khoảng 26 điểm. Tuy nhiên, năm nay, chỉ tiêu trường này giảm xuống còn 120, thì lại có đến 246 học sinh lựa chọn. Điều này dẫn đến tỷ lệ "chọi" tăng 1,44 so với năm trước. như vậy, điểm chuẩn sẽ biến động mạnh và theo hướng tăng”.

Bên cạnh đó, phải kể đến Trường THPT Lê Trọng Tấn (Q.Tân Phú). Năm nay là năm thứ 2 trường tuyển học sinh lớp 10 nhưng khoảng cách chênh lệch tỷ lệ "chọi" giữa 2 năm cao. Năm 2017 là năm đầu tiên trường đi vào hoạt động nên khá ít phụ huynh, học sinh biết nên số học sinh đăng ký nguyện vọng 1 thấp hơn chỉ tiêu. Nhưng đến năm nay, số học sinh lựa chọn đã gấp hơn 2 lần so với chỉ tiêu. Do vậy, điểm chuẩn của trường này dự đoán sẽ vượt qua mức 26 điểm của năm trước.

Ngoài ra, ông Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Trường Toản (Q.1) cũng đưa ra dự đoán điểm chuẩn Trường THPT Gia Định năm nay sẽ tăng mạnh. Bởi theo ông Khoa, tỷ lệ "chọi" năm 2017 là 2,2 thì năm nay là 3,31 với hơn 2.000 học sinh đăng ký trong khi chỉ tiêu chỉ có 630.

Đồng thời, ông Khoa cũng dự đoán Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền vẫn là trường có điểm chuẩn cao nhất thành phố vì tỷ lệ "chọi" trường này cũng đứng ở vị trí đầu tiên, với 1,780 học sinh đăng ký so với chỉ tiêu 450, tính ra tỷ lệ chọi là 1/4.

Theo quy định, ngày 10.5 là thời hạn cuối cùng để học sinh lớp 9 có thể thay đổi nguyện vọng đăng ký.