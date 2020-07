Du học Mỹ, Canada qua Chương trình 2+2 tại Trường ĐH Duy Tân

Sau 2 năm học tập ở ĐH Duy Tân, sinh viên sẽ được đến 3 trường ĐH tại Mỹ và Canada để hoàn thành tiếp 2 năm còn lại của khóa học. Đó là:

- ĐH Appalachian State (thuộc hệ thống ĐH Bang North Carolina - UNC danh tiếng, Mỹ),

- ĐH Purdue University Northwest (Bang Indiana, Mỹ), và

- ĐH Cape Breton (Canada).

Chương trình này bắt đầu triển khai từ năm 2012 và đã làm hài lòng rất nhiều quý phụ huynh và sinh viên du học bởi chất lượng đào tạo cao mà chi phí lại phải chăng.

Du học 2+2 tại ĐH Appalachian State, NC, Mỹ

Lựa chọn trường ĐH để đi du học, tiêu chí đầu tiên chính là chất lượng đào tạo và môi trường học tập hiện đại, năng động. Nhưng cũng không thể bỏ qua một tiêu chí vô cùng quan trọng chính là thời tiết và vị trí địa lý nhằm thuận lợi cho việc sinh hoạt, đi lại cũng như gia tăng cảm hứng sống và học tập.

ĐH Duy Tân ký kết với đại học tại Mỹ để đưa sinh viên đi du học

Một trong những địa chỉ lý tưởng ở Mỹ chính là thành phố Boone (thuộc Bang North Carolina). Nơi đây có khí hậu điều hòa với nhiều cảnh quan thiên nhiên vô cùng tươi đẹp. Nhiệt độ thường ấm áp vào mùa hè dao động từ 28-30°C và trung bình khoảng 10°C vào mùa đông. Thời tiết này khá tương đồng với khí hậu của VN, tạo thuận lợi cho du học sinh VN đăng ký theo học.

Nằm ở Rặng Núi Xanh thuộc thành phố Boone, ĐH Appalachian State, một thành viên của Hệ thống ĐH bang North Carolina (UNC), là địa chỉ học tập đầy thú vị của đông đảo sinh viên du học quốc tế. Hiện tại, trường có tổng số gần 19.000 sinh viên đang theo học với hơn 140 ngành học ở các trình độ Cử nhân ĐH và Sau ĐH. ĐH Appalachian State được xếp hạng là 1 trong 10 ĐH vùng mạnh nhất miền Nam nước Mỹ (xếp thứ 6, theo U.S News 2020) và xếp hạng 7/592 trường ĐH được sinh viên ưa thích nhất (theo MyPlan.com).

Bảng xếp hạng của ĐH Appalachian State theo US.News 2020 https://www.usnews.com/best-colleges/rankings/regional-universities-south

Trên cơ sở đó, từ năm 2012, ĐH Duy Tân đã thực hiện hợp tác triển khai chương trình liên kết du học với ĐH Appalachian State, tạo cơ hội cho sinh viên học các ngành:

- Công nghệ thông tin,

- Kiến trúc,

- Xây dựng,

- Điện-Điện tử,

- Quản trị kinh doanh,

- Kế toán…

được trực tiếp sang Mỹ du học. Ngay trong 2 năm đầu tiên học tại ĐH Duy Tân, sinh viên sẽ được tập trung trang bị tiếng Anh, học các môn học Đại cương, và một số môn cơ sở ngành. 2 năm tiếp theo tại ĐH Appalachian State, sinh viên sẽ hoàn tất các môn Chuyên ngành và được nhận bằng Cử nhân ĐH từ Trường ĐH Appalachian State, Mỹ.

Theo học chương trình 2+2 tại ĐH Appalachian State, trong 2 năm cuối, sinh viên chỉ phải đóng mức học phí khoảng 19.500 USD/năm cùng mức sinh hoạt phí khoảng 8.000 - 12.000 USD/năm bao gồm các chi phí: ăn uống, nhà cửa, đi lại, bảo hiểm y tế, và giải trí... Sinh viên có có thể xin làm thêm ở trong khuôn viên trường và ở lại trường 1 năm để thực tập và xin việc sau khi tốt nghiệp.

Du học Kỳ 2+2 với ĐH Purdue, Northwest (Mỹ)

Thêm một trường ĐH nữa hợp tác triển khai chương trình Du học 2+2 với ĐH Duy Tân chính là ĐH Purdue University Northwest thuộc hệ thống các cơ sở đào tạo của ĐH Purdue ở bang Indiana - hệ thống trường ĐH danh tiếng được công nhận trên toàn thế giới. ĐH Purdue từng được tờ The Times of Northwest Indiana xếp hạng là trường ĐH tốt nhất tại Northwest Indiana và tờ Northwest Indiana Business Quartely đã dành vị trí số 1 trong danh sách các ĐH tốt nhất để lấy bằng Công nghệ cho ĐH Purdue. Trường cũng được xếp vị trí thứ 7 trên toàn nước Mỹ về đào tạo Kỹ thuật và Công nghệ, theo U.S. News & World Report (2020).

ĐH Purdue, Northwest tọa lạc tại thành phố Hammond yên bình thuộc bang Indiana (Mỹ) cách Trung tâm kinh tế - tài chính Chicago chỉ 30 phút lái xe. Là trường ĐH công lập với hơn 9.500 sinh viên đang theo học, ĐH Purdue, Northwest thu hút hơn 800 sinh viên quốc tế đến từ 40 quốc gia trên thế giới. Một trong những điểm thuận lợi khi theo học tại đây chính là Làng ĐH - khu vực nhà ở cho sinh viên được nhà trường đầu tư rất khang trang, hiện đại cùng nhiều tiện nghi.

Sinh viên Đặng Văn Lợi (áo dài xanh chấm trắng, ảnh trên), Huỳnh Thị Hoài Ngân (đứng giữa hàng trên, ảnh trái) và Phùng Nhật Hoàng (ảnh phải) cùng theo học Chương trình Liên kết Du học 2+2

Chương trình Liên kết Du học 2+2 của ĐH Duy Tân với ĐH Purdue, Northwest bắt đầu được triển khai từ năm 2017 ở các ngành:

- Kế toán,

- Tài chính,

- Hệ thống Thông tin quản lý,

- Quản trị kinh doanh,

- Marketing,

- Quản trị nguồn Nhân lực,

- Công nghệ thông tin,

- Du lịch & Khách sạn…

Sau 2 năm đầu tiên tại trường ĐH Duy Tân để học các môn học Đại cương và một số môn cơ sở ngành, sinh viên sẽ được học 2 năm tiếp theo tại Trường ĐH Purdue, Northwest để hoàn tất các môn Chuyên ngành và nhận bằng Cử nhân ĐH chung của hệ thống ĐH Purdue.

Trong 2 năm cuối học tại ĐH Purdue, sinh viên sẽ chi trả 17.367 USD/năm cho học phí và khoảng 12.000 USD/năm cho sinh hoạt phí, sách, và bảo hiểm. Nhận bằng của ĐH Purdue, sinh viên sẽ dễ dàng trong việc tìm kiếm học bổng Tiến sĩ và Thạc sĩ tại Mỹ cũng như nhiều cơ hội việc làm tại Mỹ sau khi tốt nghiệp.

Du học 2+2 với ĐH Cape Breton, Canada

Ngoài Mỹ, ĐH Duy Tân còn tạo cơ hội cho sinh viên bay đến Canada để tham gia vào một hành trình học tập và khám phá hoàn toàn mới ở một đất nước có nền giáo dục rất phát triển. ĐH Cape Breton là một trong những trường công lập danh tiếng tại Canada. Cơ sở chính của trường được đặt tại tỉnh Nova Scotia với 4 học viện:

- Học viện Khoa học kỹ thuật,

- Học viện Kinh tế,

- Học viện Khoa học Xã hội & Nhân văn, và

- Học viện Nghiên cứu chuyên sâu.

Hiện nay, ĐH Cape Breton có khoảng 5.000 sinh viên đang theo học, trong đó có hơn 1.000 du học sinh đến từ hơn 40 quốc gia trên thế giới. Trường được xếp hạng Nhất về kinh nghiệm giáo dục toàn diện và chất lượng giảng dạy trong số các trường công lập ở Canada.

Chọn chương trình Du học 2+2 giữa ĐH Duy Tân với ĐH Cape Breton, sinh viên có thể đăng ký các ngành:

- Kế toán - Kiểm toán,

- Tài chính,

- Ngân hàng,

- Quản trị kinh doanh,...

- hay các ngành thuộc khối Khoa học kỹ thuật.

2 năm học cuối chuyển tiếp từ ĐH Duy Tân, sinh viên sẽ được học các môn Chuyên ngành ở Canada, hoàn thiện các kỹ năng và nhận bằng của ĐH Cape Breton. Riêng với sinh viên đang học hay đã tốt nghiệp tại ĐH Duy Tân, vẫn có thể chuyển bảng điểm sang ĐH Cape Breton để tiếp tục học ĐH hoặc học lên bậc Thạc sĩ. Điều kiện để theo học tại ĐH Cape Breton là sinh viên phải có IELTS từ 6.5 trở lên.

Với khoảng 15.600 CAD/năm (đối với sinh viên đăng ký 10 môn trong 2 học kỳ) và sinh hoạt phí tầm 12.000 CAD/năm (bao gồm phí ăn ở, bảo hiểm), sinh viên theo học tại ĐH Cape Breton sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời với chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc tế.

Hàng năm, ĐH Cape Breton dành 1,8 triệu USD cho các chương trình học bổng, tạo động lực học tập cho sinh viên. Tương tự ĐH Duy Tân, ĐH Cape Breton cũng có chương trình Hội chợ Việc làm thường niên nhằm giúp sinh viên tìm kiếm được những cơ hội việc làm hấp dẫn và có các chương trình “start-up” hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp. Được biết, Canada còn tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế học tập tại ĐH Cape Breton cơ hội được ở lại làm việc 3 năm sau khi tốt nghiệp và tiến tới xin định cư tại Canada.

Các bạn có thể xem thêm thông tin về đào tạo chương trình Du học 2+2 của ĐH Duy Tân tại đây: Du học

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Tổ Tư vấn Du học - Trung tâm Learning and Testing (LTC)

Địa chỉ: Tầng 05 - 254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3650.001 (Cô Võ Thị Phương Oanh: 0906.134.211)

Trung tâm Tuyển sinh, ĐH Duy Tân

254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

Đường dây nóng: 1900.2252 - 0905.294390 - 0905.294391

Điện thoại: (0236) 3653561-3650403 - Fax: (0236) 3650443

Facebook: tuyensinhdtu; Zalo: 0905.294390 - 0905.294391