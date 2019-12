Đại học Monash: Nhận hồ sơ và xét học bổng 10-100%

Tiến sĩ Hoa Levitas, Giám đốc Tuyển sinh cao cấp Đại học Monash sẽ trực tiếp giải đáp mọi thắc mắc về quá trình du học Úc, cuộc sống trong và sau đại học, tư vấn cách thức xác định nghề nghiệp trong tương lai cũng như định hướng con đường học tập cho du học sinh. Là người Úc gốc Việt, tiến sĩ Hoa Levitas có hiểu biết sâu sắc về nền giáo dục Việt Nam và Úc, cũng như nhu cầu tuyển dụng, việc làm sau khi tốt nghiệp tại Úc, cô sẽ đưa ra những lời khuyên hữu ích cho gia đình khi lên kế hoạch chuẩn bị cho con em đi du học; trong khi Đức Anh A&T, chuyên gia về du học Úc tại VN, sẽ là đơn vị giúp các bạn chuẩn bị hồ sơ, xin visa du học.

Hội thảo được tổ chức tại:

• TP.HCM: Ngày 5.1.2020, từ 16g - 18g30 tại KS Novotel Sài Gòn, 167 Hai Bà Trưng, P.6, Q.3;

• Hà Nội: Ngày 9.1.2020, từ 15g30 - 18g tại KS Khách sạn Movenpick, 83A Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm.

Phụ huynh và học sinh, sinh viên vào cửa tự do, hoặc Đăng ký tham dự trước để nhận voucher ưu đãi $200 và nhiều phần quà thú vị:

1. Tại sao bạn không nên bỏ lỡ hội thảo này:

Cơ hội nhận học bổng 5.000 AUD - 10.000 AUD - 100% học phí;

Chốt ngành học, lộ trình học phù hợp nhất với bạn;

Nộp hồ sơ để được xét nhanh, xét xin học và xin học bổng tại chỗ;

Cập nhật chính sách visa/ cơ hội việc làm/ định cư 2020;

Giải đáp mọi thắc mắc của phụ huynh và học sinh.

2. Hỗ trợ của công ty Đức Anh - “Best Agent” của Monash

Công ty Đức Anh đã 4 lần được trao tặng giải thưởng “Best Vietnam Representive”- Đại diện tuyển sinh xuất sắc nhất Việt Nam - của Đại học Monash, khẳng định chất lượng TOP về dịch vụ tư vấn du học cho du học sinh và giúp nhiều sinh viên đạt học bổng cao nhất tại trường.

Chúng tôi hỗ trợ các bạn, MIỄN PHÍ, các việc sau: Hỗ trợ lên đến 10 triệu VNĐ (số lượng có hạn và áp dụng có điều kiện); Chọn trường học/ khóa học; Xin học; Xin học bổng; Xin visa du học; Bố trí đón/ nhà ở/ bảo hiểm/ khác; Hỗ trợ bạn trong suốt quá trình du học; Cập nhật thông tin và hướng dẫn về việc làm và định cư sau khi tốt nghiệp.

3. Đại học Monash- Top về chất lượng và cơ hội việc làm cho sinh viên:

Top 60 trường ĐH tốt nhất thế giới (QS World University Rankings 2020);

Thành viên của Go8 - Nhóm 8 trường ĐH nghiên cứu hàng đầu tại Úc;

#3 thế giới về Dược và Dược học và #1 tại Úc về Kỹ thuật và Hóa học (theo QS Rankings 2019);

#59 thế giới về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm (QS Graduate Employability Rankings 2019);

Chương trình linh hoạt, liên ngành và nhấn mạnh vào sẵn sàng làm việc khi ra trường;

Đào tạo trên 400 ngành học và hơn 65.000 sinh viên đang theo học;

Chương trình thực tập có trả lương (Co-op) ngành Kỹ thuật;

Chương trình Career Connect kết nối sinh viên với nhà tuyển dụng và trang bị nhiều kỹ năng làm việc cần thiết;

Sinh viên được phép làm thêm 40 giờ/2 tuần trong khi học và làm toàn thời gian trong kỳ nghỉ, lễ;

Sinh viên sau khi tốt nghiệp được phép ở lại Úc làm việc 2-4 năm và định cư khi đủ điều kiện.

4. Đại học Monash trao nhiều học bổng cho sinh viên:

a, Học bổng cho toàn bộ thời gian học:

• Học bổng 100% học phí-Leadership: 4 suất;

• Học bổng 10.000 AUD mỗi năm - Merit: 31 suất;

• Học bổng 10.000 AUD mỗi năm cho chương trình Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự)- 4 năm;

• Các học bổng khuyến học khác.

b, Học bổng Grant- Được cấp 1 lần:

• Trị giá 5.500 AUD

• Trị giá 5.500 AUD

• Số lượng có hạn: first come- first served

5. Chọn học gì tại Đại học Monash?

Monash là Đại học hàng đầu của Úc và có nhiều chương trình, chuyên ngành để đáp ứng sở trường và mong muốn của bạn. Ví dụ, chọn bằng đơn hay bằng kép để tăng thêm cơ hội tương lai, chọn chuyên ngành, cơ sở, phương pháp học theo ý mình. Bạn có thể chọn trong 10 khoa đào tạo, với hơn 500 chuyên ngành mà Đại học Monash đào tạo:

Bằng đơn: chỉ học một chuyên môn sâu như kế toán hay tài chính;

Bằng kép: học 2 chuyên ngành trở lên trong một bằng, ví dụ cử nhân thương mại, chuyên ngành marketing - kế toán (bachelor of commerce, specialize in marketing/ accounting);

Bằng đôi: học hai bằng liền một lúc, với thời gian dài hơn 1 năm so với bằng kép hoặc bằng đơn.