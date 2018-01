Trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục có quy định: Trường mầm non, nhóm lớp mầm non độc lập là cơ sở giáo dục kết hợp nhà trẻ và mẫu giáo, nhận trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi.

Trước quy định trên, bà Chung Bích Phượng, Nguyên phó phòng Giáo dục Q.Tân Phú (TP.HCM) cho rằng quy định này không khả thi và thiếu tính thực tế. Bà Bích Phượng chỉ ra rằng: "Luật lao động cho phép phụ nữ nghỉ hậu sản 6 tháng do vậy bắt đầu từ đó trẻ gửi vào trường mầm non là phù hợp".

Tương tự bà Nguyễn Thị Thanh, chuyên viên phụ trách mầm non Phòng Giáo dục Q.12 (TP.HCM) nói rằng điều kiện thực tế các trường sẽ khó thực hiện. Đặc biệt an toàn sức khỏe của trẻ phải đặt lên đầu tiên. Bởi 3 tháng là độ tuổi trẻ cần gần gũi mẹ và người thân hơn là đi gửi tập trung ở trường.

Là người trực tiếp thực hiện việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ mầm non, giáo viên T.T.Q (Q.5) nói, đối với trẻ từ 3 tháng, để chăm sóc được có khi cần từ một đến 2 giáo viên/trẻ. Trong khi hầu hết trường mầm non đều thiếu giáo viên. Nếu phải thực hiện trong điều kiện thiếu giáo viên thì cực kỳ nguy hiểm vì độ tuổi này phải đặc biệt cẩn trọng.

Thêm vào đó, giáo viên T.T.Q còn lo lắng: "Không phải giáo viên nào cũng chăm được trẻ nhỏ. Do vậy, Bộ nên cân nhắc quy định độ tuổi này để sao cho phù hợp với thực tế".

Cũng xuất phát từ ý kiến đóng góp của giáo viên, cán bộ quản lý của ngành học này, mới đây trong báo cáo về tình hình thi hành Luật Giáo dục, UBND TP.HCM đề xuất với Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội nên điều chỉnh độ tuổi giáo dục mầm non tại Điều 21 thành “từ 6 tháng tuổi đến 6 tuổi” để phù hợp với Luật Bảo hiểm xã hội. Đồng thời, điều chỉnh Điều 25 về cơ sở giáo dục mầm non, cụ thể: “Cơ sở giáo dục mầm non bao gồm: Nhà trẻ, nhóm trẻ nhận trẻ từ 6 tháng tuổi đến 3 tuổi; trường, lớp mẫu giáo nhận trẻ em từ 3 tuổi đến 6 tuổi; trường mầm non là cơ sở giáo dục kết hợp nhà trẻ và mẫu giáo, nhận trẻ em từ 6 tháng tuổi đến 6 tuổi”.

Hiện nay, Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Vậy theo ý kiến bạn đọc, việc các trường mầm non nhận trẻ từ 3 tháng hay từ 6 tháng là phù hợp?

