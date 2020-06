Đưa doanh nghiệp đến trực tiếp lớp học, giải pháp đào tạo thực tế SIU áp dụng

Sinh viên SIU trong giờ học thực tế môn “Công tác kỹ sư Công nghệ thông tin” tại Công ty FPT Information System HCM (FPT IS HCM) do giảng viên Lê Phước Cường đồng thời là Trưởng phòng Tuyển dụng FPT IS HCM trực tiếp giảng dạy