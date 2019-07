Gần một nửa học sinh Hà Nội có điểm 3 môn khối A từ 19 trở lên

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có bảng thống kê điểm thi theo các tổ hợp xét tuyển A, A1, B, C, D1, D7 (toán, hóa, tiếng Anh) của tất cả học sinh năm vừa rồi học ở 70 trường có cấp THPT trực thuộc sở GD-ĐT, nghĩa là chưa bao gồm thí sinh tự do.

Cụ thể, từ 27 điểm/3 môn trở lên, Hà Nội có 291 lượt em đạt được thì riêng khối A1 có 137 lượt em; khối A có 64 lượt em; khối D07 có 37 lượt em; khối B có 24 lượt em; khối D01 có 21 lượt em; khối C có 9 lượt em (sở dĩ tính lượt em là bởi có nhiều em đạt điểm cao ở đồng thời nhiều khối thi).

Từ 24 điểm/3 môn trở lên, khối A1 vẫn tiếp tục dẫn đầu về tỉ lệ em đạt được so với tổng số em có nguyện vọng xét, 9,46% (2.334 em). Khối A có 1.570 lượt em (chiếm tỉ lệ 6,34% trong số em có nguyện vọng). Khối D01 tuy số lượt em đạt từ 24 điểm/ 3 môn trở lên cao nhất (2.944 lượt em) so với các khối thi khác nhưng chỉ đạt tỉ lệ 5.13% do khối thi này có nhiều lượt thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển nhất.

Từ 21 điểm/3 môn trở lên, khối A1 có 7.176 lượt em (đạt tỉ lệ 29,1%, nghĩa là trong 100 học sinh Hà Nội có nguyện vọng xét tuyển khối A1 thì có 29 em đạt từ 21 điểm trở lên). Khối A có 7.014 lượt em, đạt tỉ lệ 28,32%. Khối D01 có 12.939 lượt em, đạt tỉ lệ 22,53%. Khối D07 có 5.299 lượt em, đạt tỉ lệ 21,48%. Khối B có 2.655 lượt em, đạt tỉ lệ 10,72%. Khối C có 2.982 lượt em, đạt tỉ lệ 7,9%.

Từ 19 điểm/ 3 môn trở lên, tỉ lệ cũng như số lượt học sinh có nguyện vọng khối A đạt mức điểm này (49,07%, 12.153 lượt em,) đều vượt lên so với khối A1 (46,75%, 11.530 lượt em). Khối D07 là 40,84% (10.074 lượt em); khối D01 là 37,66% (21.639 lượt em); khối B là 28,18% (6.979 lượt em); khối C là 22,16% (8.369 lượt em).