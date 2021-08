Giải pháp nào cho thí sinh tự do xét tuyển đại học?

Đối mặt nguy cơ “trắng tay” sau 2 năm ôn thi lại

N.T.T là cựu học sinh Trường THPT Cần Giuộc, tỉnh Long An, tốt nghiệp THPT năm 2018. Ước mơ của T. là đỗ y khoa Trường ĐH Y Dược TP.HCM, nên từ 2 năm nay T. quyết tâm ôn thi lại để ước mơ thành hiện thực. Năm ngoái T. thi được 26 điểm, nên em càng hy vọng năm nay mình sẽ thực sự “chạm” được vào ước mơ.

Do sống tại TP.HCM nên T. đăng ký dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 tại TP.HCM. Đợt 1, T. không thể dự thi do nơi ở thực hiện giãn cách. Đợt 2, khi biết tin TP.HCM không tổ chức thi, T. đã xin dự thi tại quê nhà. Nhưng sau đó, tỉnh Long An cũng không tổ chức thi đợt 2. Vì thế, T. chỉ còn trông chờ cơ hội xét tuyển vào Trường ĐH Y Dược TP.HCM bằng kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Tuy nhiên, thông báo điều chỉnh phương án tuyển sinh ngày 10.8 của Trường ĐH Y Dược TP.HCM lại chỉ dành cho thí sinh (TS) thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021. T. cho biết dường như rơi vào trạng thái trầm cảm, tự nhốt mình trong phòng và khóc rất nhiều, tối không ngủ được. “Em tự vấn lại bản thân xem mình đã làm gì sai! Tại sao mình đã rất cố gắng nhưng tất cả lại trở nên không có ý nghĩa gì?”, T. chia sẻ.

Câu chuyện của T. chỉ là một trong số rất nhiều chia sẻ của những “TS tự do” (là khái niệm Bộ GD-ĐT dùng để gọi những TS tuy đã tốt nghiệp THPT nhưng vẫn có nguyện vọng tiếp tục dự kỳ thi tốt nghiệp THPT để lấy kết quả thi làm căn cứ xét tuyển ĐH).

Do khu vực phía nam có hơn chục ngàn TS không thể dự cả 2 kỳ thi, Trường ĐH Y Dược TP.HCM đã điều chỉnh phương án tuyển sinh , thêm phương án xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM. Tuy nhiên, phương án điều chỉnh này lại không dành cho TS tự do.

Sẽ đảm bảo quyền lợi thí sinh

Theo Bộ GD-ĐT, trong số hơn 1 triệu TS đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, có gần 40.000 TS tự do (3,91%). Trong số 15.100 TS chưa được thi cả 2 đợt, Bộ GD-ĐT chưa thống kê được bao nhiêu TS tự do. “Ở Hưng Yên, trong khoảng 100 TS không dự thi đợt 2, có nhiều TS tự do là bộ đội nghĩa vụ. Các TS phải làm nhiệm vụ chống dịch nên không thể dự thi”, bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT Hưng Yên, nói.

Ông Bùi Quang Thái, Phó trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục , Sở GD-ĐT Hà Nội, cũng cho biết trong số 193 TS của Hà Nội chưa thi tốt nghiệp THPT 2021, cũng có TS tự do. Do đó, trước thông báo mới đây của ĐH Quốc gia Hà Nội, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ lập danh sách TS có nhu cầu dự kỳ thi đánh giá năng lực, trong đó gồm cả TS tự do, đề nghị ĐH Quốc gia Hà Nội sắp xếp cho các TS diện này được tham gia đợt thi 15 - 16.9.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Bộ GD-ĐT cho biết hiện nay Cục Quản lý chất lượng giáo dục của Bộ GD-ĐT đang lên danh sách những TS đã đăng ký, đủ điều kiện nhưng chưa dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, mà không phân biệt là TS đang học lớp 12 hay TS tự do. Sau khi có danh sách này, Vụ Giáo dục ĐH của Bộ GD-ĐT sẽ gửi cho các ĐH Quốc gia để sắp xếp việc cho các TS này dự thi.

Liên quan việc điều chỉnh phương án tuyển sinh của Trường ĐH Y Dược TP.HCM, Bộ GD-ĐT cho biết đã có văn bản đề nghị nhà trường tạo điều kiện cho TS tự do trong việc dự tuyển vào trường. Trường này đã cho biết cần họp hội đồng tuyển sinh để quyết định.