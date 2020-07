Giáo dục trẻ trong xã hội hiện đại - khả năng thích ứng và linh hoạt thay đổi

Góc nhìn mới về giáo dục sau Covid-19

Năm học 2019 - 2020 là một năm học chưa từng có trong tiền lệ đối với ngành giáo dục trên toàn thế giới bởi ảnh hưởng của dịch bệnh. Lần đầu tiên học sinh phải trải qua một kỳ nghỉ dài, giáo viên phải giảng dạy và kiểm tra trực tuyến và các cơ sở giáo dục đều rơi vào tình trạng bị động, đợi chờ. Thành quả mà các em học sinh đạt được vào cuối năm học là sự nỗ lực đáng ghi nhận của cả học sinh lẫn gia đình và nhà trường.

Phát biểu lại lễ bế giảng năm học, Ban Giám hiệu Trường quốc tế Việt Úc (VAS) chia sẻ: “Những biến động xảy ra trên toàn cầu đã mở ra cho tất cả chúng ta những góc nhìn mới về giáo dục. Đó chính là khả năng linh hoạt thay đổi và thích nghi với mọi hoàn cảnh, mọi biến chuyển về kinh tế, xã hội lẫn khoa học công nghệ. Những điều không thể tìm thấy trong sách giáo khoa mà chỉ có thể được xây dựng và bồi đắp khi các em sở hữu một nền tảng kiến thức vững vàng, cùng những giá trị, kỹ năng được mài giũa tại nhà trường và trong thực tiễn cuộc sống”.

Mỗi năm, VAS tạo ra hàng chục sân chơi về học thuật, năng khiếu, môi trường và các hoạt động cộng đồng để các em có cơ hội được cọ xát và trưởng thành; khuyến khích các em tham gia các hoạt động xã hội và thử thách ở các cuộc thi cấp quốc tế để rèn luyện bản lĩnh, sự tự tin cùng khả năng thích ứng và xử lý tình huống.

Những kết quả thuyết phục của học sinh VAS

Năm học này, học sinh VAS đã xuất sắc chinh phục 469 giải thưởng về học thuật và năng khiếu tại các cuộc thi toán quốc tế, English Champion, Olympic tiếng Anh, Violympic toán và vật lý trên internet, TOEFL Junior, nghiên cứu khoa học, kiến thức khoa học và thực tiễn, World Scholar’s Cup và các cuộc tranh tài khác do Sở và Bộ GD-ĐT tổ chức.

Dù thời gian học tập bị gián đoạn bởi Covid, học sinh VAS vẫn hoàn thành năm học với kết quả xuất sắc Đặc biệt, nhà trường có 14 học sinh lớp 9 và 12 nhận được các học bổng du học tại Mỹ, Anh, Hà Lan và Hàn Quốc với tổng giá trị hơn 40 tỉ đồng. Trong đó, học sinh Trần Bạch Dương (lớp 12), cơ sở Ba Tháng Hai đã xuất sắc chinh phục 5 học bổng tại 5 trường đại học Mỹ với tổng giá trị khoảng 13,4 tỉ đồng.

Sau 7 năm đưa chương trình Cambridge vào giảng dạy, kết quả học tập của học sinh VAS liên tục cao hơn so với điểm trung bình của học sinh thế giới và trong nước. Năm nay, nhà trường có 4 học sinh xuất sắc đoạt giải cao nhất quốc gia -“Top in country” ở các kỳ thi IGCSE, AS và A Level (tháng 5 và 6.2020). Ở kỳ thi trung học đại cương IGCSE cuối lớp 10, có 84% học sinh VAS đạt điểm trung bình từ A*- C (xuất sắc đến khá), trong đó 30% học sinh đạt điểm giỏi đến xuất sắc A* - A. Và tại kỳ thi Tú tài nâng cao A Level cuối lớp 12, toàn trường có 72% học sinh đạt điểm trung bình từ A*- C ở tất cả các môn thi.

Để khuyến khích các em tích cực học tập, tham gia các hoạt động ngoại khóa và hỗ trợ cộng đồng, mỗi năm VAS còn trao 17 suất học bổng khuyến học trị giá hơn 1 tỉ đồng cho những học sinh xuất sắc nhất ở từng cấp lớp. Sự chuẩn bị sẵn sàng về nền tảng học thuật, các kỹ năng sống, kỹ năng mềm cùng các giá trị cốt lõi giúp học sinh VAS tự tin bước vào các bậc học cao hơn và dễ dàng thích nghi với mọi biến chuyển của cuộc sống.