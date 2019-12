Giáo viên có được đưa đề thi lên Facebook ?

Trước việc giáo viên đưa đề kiểm tra lên Facebook của Trường THPT Gò Vấp (TP.HCM) như Báo Thanh Niên đã đưa tin vào ngày 18.12, nhiều giáo viên, lãnh đạo các trường đều cho rằng đó là việc không nên làm.

Mang lại lợi ích gì cho học sinh?

Ông H.N, hiệu phó một trường THPT tại Q.1, TP.HCM, nói rằng nếu theo như giải thích của giáo viên đưa đề và đáp án lên Facebook cá nhân trước giờ thi và để chế độ một mình theo dõi. Hết giờ làm bài mới bật bài viết sang chế độ công khai. Tuy nhiên, khi xuất bản thì thời gian hiện lên là giờ đăng bài viết nên nhiều người hiểu lầm. Dù theo đó, đề thi chưa lộ nhưng cũng không phải là an toàn, bảo mật.

Vị hiệu phó này nói, mạng xã hội khó đảm bảo tính bảo mật. Ai dám chắc rằng tài khoản cá nhân của mình là bất khả xâm phạm. Và việc đăng sớm rồi để chế độ một mình theo dõi như vậy có đem lại lợi ích gì cho học sinh hay không?.

Qua sự việc này, cô K.N, giáo viên Trường Marie Curie (Q.3, TP.HCM), cũng cho rằng việc sử dụng mạng xã hội là quyền cá nhân nhưng giáo viên nên thận trọng khi công khai những thông tin liên quan đến học sinh, đặc biệt là đề thi vì nó yêu cầu về tính bảo mật.

Đề thi phải được bảo mật bằng mọi cách

Tương tự, N.A.D, hiệu phó phụ trách chuyên môn của một trường THPT tại Q.3, TP.HCM, cho biết trong hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ của Sở GD-ĐT TP.HCM có nêu rõ, nội dung kiểm tra phải bảo đảm tính chính xác, câu hỏi rõ ràng, phải theo tiến độ bài dạy ở kỳ kiểm tra và sát với chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình. Đề kiểm tra phải bảo đảm yêu cầu bảo mật. Và như vậy, không có lý do gì mà giáo viên đưa đề lên mạng xã hội dù đưa ra bất cứ lý do gì. Đề thi phải được bảo mật bằng mọi cách, sao cho an toàn nhất.

Ngoài ra, khi để cập đến quy trình làm đề kiểm tra, thầy D.N, giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn (Q.3, TP.HCM) cho hay tại trường của thầy, trước mỗi kỳ kiểm tra tập trung, giáo viên các tổ có trách nhiệm làm một đề, nộp cho hiệu phó chuyên môn. Hiệu phó chuyên môn tổng hơp và chuyển về cho tổ trưởng bộ môn để căn cứ trên đó biên soạn thành 2 đề kiểm tra. Trách nhiệm của ban giám hiệu sẽ chọn một trong 2 đề mà tổ trưởng chuyên môn đề xuất trở thành đề kiểm tra chính thực của trường. Và theo thầy D.N, đến ngay cả tổ trưởng chuyên môn cũng không biết ban giám hiệu chọn đề nào cho đến khi học sinh làm bài kiểm tra.

Cũng theo quan điểm thầy D.N, việc công bố đề kiểm tra hay đáp án là việc của nhà trường và phải công bố công khai trên trang thông tin chính thức của trường. Chứ không phải sử dụng một Facebook của bất cứ cá nhân nào trong trường để thông tin.