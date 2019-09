Giáo viên nâng khống giá thực phẩm bỏ túi riêng hàng trăm triệu đồng

Ngày 10.9, ông Đinh Tấn Hoàng, Chủ tịch UBND H.Gò Công Tây (Tiền Giang), cho biết đã chỉ đạo Trưởng phòng Nội vụ huyện tham mưu UBND huyện tổ chức kiểm điểm và có hình thức kỷ luật bà Nguyễn Thị Thạnh, Hiệu trưởng Trường mầm non Thạnh Nhựt, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó hiệu trưởng Trường mầm non Thạnh Nhựt và bà Cang Thị Thanh Vân, giáo viên trường này. Cả ba người này liên quan đến sai phạm, thiếu sót, hạn chế trong chỉ đạo điều hành, cắt bớt sữa, nâng khống giá thực phẩm tại Trường mầm non Thạnh Nhựt từ năm 2013 đến năm 2018.

Theo kết luận của Thanh tra H.Gò Công Tây, bà Nguyễn Thị Thạnh thiếu kiểm tra, giám sát các hoạt động bán trú trong nhà trường; phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, giáo viên chưa cụ thể tạo ra nhiều kẽ hở để bà Cang Thị Thanh Vân lập bảng kê khai mua hàng, nâng khống giá thực phẩm từ tháng 8.2013 đến tháng 5.2018, tự ý quyết toán tiền quỹ bán trú,… chiếm giữ số tiền hơn 160 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, quá trình thanh tra phát hiện bà Thạnh còn chỉ đạo bà Vân lấy số tiền của mạnh thường quân ủng hộ mỗi giáo viên 1 triệu đồng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11).

Cũng theo kết luận thanh tra, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy đã tự ý chỉ đạo bà Cang Thị Thanh Vân sửa sổ chợ phần sữa cho trẻ uống trong tháng 4 và tháng 5.2018 từ 200 hộp thành 200 lốc. Số sữa dư ra được bà Vân bán thu số tiền gần 4 triệu đồng để dự phòng cho trẻ ăn liên hoan cuối năm. Thế nhưng cuối năm học, số tiền này không dùng để liên hoan mà bà Thúy giữ số tiền trên. Đến khi giáo viên, phụ huynh phản ánh thì bà Thúy và ban giám hiệu nhà trường mới lập danh sách hoàn trả tiền lại cho phụ huynh học sinh.

Trong giai đoạn 2013 - 2018, bà Cang Thị Thanh Vân được ban giám hiệu phân công là giáo viên đứng lớp, thủ quỹ, thủ kho, thực hiện hợp đồng cung ứng thực phẩm, đi chợ, lập bảng kê mua hàng. Số tiền sai phạm đã được các đương sự nộp trả lại.