Hà Nội dự tính cho học sinh đi học vào đầu tháng 5

Theo ghi nhận của Thanh Niên, trước đó, nhiều địa phương cũng đã lên kịch bản cho học sinh đi học trở lại vào tháng 5.

TP.HCM sau khi thông báo cho học sinh nghỉ học đến hết 3.5, cũng vừa dự kiến cho học sinh đi học trở lại trong tháng 5.

Tuần này, một số địa phương như Thái Bình, Cà Mau, Thanh Hoá… đã chốt lịch cho học sinh trở lại trường từ 20 - 21.4. UBND tỉnh Vĩnh Long cũng chỉ đạo cho học sinh khối lớp 9 và lớp 12 đi học lại vào ngày 27.4. Các cấp, bậc học còn lại tiếp tục nghỉ học, chờ thông báo tiếp theo.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, bên cạnh hướng dẫn của Bộ GD-ĐT đã ban hành trước đây về đi học an toàn , trường lớp an toàn, Bộ sẽ phối hợp với ngành y tế bổ sung hướng dẫn các biện pháp mới như đeo khẩu trang khi đi học, trong lớp học; chia nhỏ các lớp, học theo ca, bảo đảm khoảng cách an toàn; hướng dẫn khung về chương trình, năm học để các địa phương có căn cứ triển khai, kết hợp học tại lớp và học trực tuyến