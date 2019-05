Hai anh em ruột học cấp 2 giành huy chương cuộc thi toán học trẻ toàn quốc

Huy cho biết vào cuối tháng 3 năm ngoái, cả 2 anh em lần đầu tiên tham gia cuộc thi Tìm kiếm tài năng toán học trẻ (MYTS) 2018 nhưng chỉ có em trai đoạt huy chương. Lý do khiến em làm bài thi không tốt là vì biết đến cuộc thi này quá muộn nên không có đủ thời gian chuẩn bị và ôn luyện. Riêng em trai của Huy là em Long thì xuất sắc giành được huy chương bạc.

Bước vào cuộc thi Tìm kiếm tài năng toán học trẻ (MYTS) 2019, Trường THCS Sông Trí có 8 học sinh tham dự, trong đó có 2 anh em Huy. Trải qua vòng 1, chỉ có Huy và Long cùng với 1 học sinh khác trong trường xuất sắc vượt qua để bước vào vòng 2.

Còn Long, cậu em trai của Huy thì cười bảo: “Em hơi tiếc là đã để trượt mất huy chương vàng vào tay một bạn học sinh khác. Nhưng không sao, em sẽ cố gắng hơn ở những cuộc thi lần sau”.

Chia sẻ về bí quyết học giỏi môn toán, hai anh em Huy và Long cho rằng điều quan trọng nhất là phải chăm chỉ học tập, tự học khi về nhà và chủ động gặp thầy cô bộ môn để được hướng dẫn nhiều hơn về các bài toán khó. Còn để làm bài thi tốt thì cần phải đọc kỹ đề, làm bài vào giấy nháp trước khi trình bày lại vào tờ giấy thi.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Ngô Đình Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Sông Trí cho hay, hai anh em Huy và Long là học sinh giỏi toàn diện, thành tích học tập luôn đứng tốp đầu của trường.

Cuộc thi Tìm kiếm tài năng toán học trẻ (MYTS) 2019 dành cho học sinh từ khối 3 đến khối 9 do Hội Toán học Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển Khoa học - Công nghệ và Tài năng trẻ (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) và Hexagon of Maths and Science (tổ chức giảng dạy các môn Toán học và khoa học bằng tiếng Anh, chương trình do giảng viên Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội thực hiện từ cuối năm 2008) tổ chức. Cuộc thi nhằm phát hiện và ươm mầm các tài năng toán học trong lứa tuổi học sinh.