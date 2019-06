Hàng ngàn phụ huynh đội nắng đợi con thi lại môn văn vào lớp 10 tại Quảng Bình

Như Thanh Niên đã thông tin, việc thi lại này được Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 tỉnh Quảng Bình quyết định do những bất thường như: Đề thi môn ngữ văn trùng hợp đề kiểm tra học kỳ 2, lớp 9, năm học 2018-2019 của Phòng GD-ĐT TP.Đồng Hới trước đó và cũng trùng hợp với đề thi thử vào lớp 10 năm học 2019-2020 của Phòng GD-ĐT H.Lệ Thủy. Trong buổi thi môn ngữ văn (sáng 3.6), 2 giám thị phòng thi số 25, điểm thi Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp đã ký sai ô trên giấy thi và xử lý sai quy định làm ảnh hưởng đến bài thi của thí sinh.

Việc thi lại sử dụng đề thi dự bị và lấy điểm kết quả của đề thi dự bị để xét tuyển. Toàn tỉnh có hơn 6.000 thí sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10 THPT và THPT chuyên Võ Nguyên Giáp tại 15 hội đồng thi.

Ghi nhận của PV Thanh Niên, việc thi lại gây không ít bức xúc, mệt mỏi cho phụ huynh và học sinh. Nhiều gia đình đã đặt kế hoạch sau khi kết thúc kỳ thi vào ngày 4.6 sẽ lên đường đi du lịch vào ngày 5.6 nhưng phải hủy kế hoạch, hủy vé để đưa con đi thi lại môn ngữ văn.

Chiều 5.6, thời tiết tại Quảng Bình tiếp tục nắng nóng khiến phụ huynh và học sinh mệt mỏi. Nhiều phụ huynh ở xa, nhất là phụ huynh các xã vùng sâu vùng xa và các huyện có con dự thi vào Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp (ở TP.Đồng Hới) phải vạ vật trước cổng trường, dưới trời nắng nóng đợi con.

Ảnh: Trương Quang Nam Một người mẹ đón con ra cổng trường thi

Đề thi lại môn văn gồm 2 phần, trong đó phần 1 đọc - hiểu một đoạn văn nói về lòng thương người; phần nghị luận phân tích nhân vật anh thanh niên trong tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa của nhà văn Nguyễn Thành Long

Tiếp xúc với PV Thanh Niên sau giờ thi, tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (H.Lệ Thủy) có khá nhiều thí sinh ra trước thời gian kết thúc làm bài thi vì lý do không làm được bài hoặc làm xong trước thời gian. Như em B.X.L (ở xã An Thủy) cho biết chỉ làm được khoảng 60% do đề khó hơn, trong khi lần thi trước em làm được khoảng 80%.

Dưới đây là những hình ảnh trong buổi thi lại chiều 5.6.