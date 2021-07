Hệ thống giáo dục liên cấp và những lợi ích hiếm có

Với hơn 22 năm phát triển, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á Châu (GAIE) gồm các thành viên: Trường Quốc tế Á Châu (Bậc Tiểu học IPS và Bậc Trung học AHS), Viện Nghiên cứu Châu Á (IAS) và Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU), được xem là hệ thống giáo dục tiêu chuẩn quốc tế từ tiểu học, trung học đến đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học lớn nhất Việt Nam. Với hệ thống giáo dục quốc tế đẳng cấp, GAIE đã và đang mang lại hàng loạt những lợi ích tuyệt vời cho người học.

Sở hữu những tiện ích tiêu chuẩn quốc tế và campus “phủ sóng” khắp thành phố

Trường Quốc tế Á Châu hiện đang sở hữu 11 campus tiện nghi dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 cùng 5 dự án đang đầu tư xây dựng. Các campus trải đều tại các quận trung tâm như: quận 1, 3, 10, Tân Bình, Bình Thạnh, P.Thảo Điền - TP.Thủ Đức…

Celadon City Campus - một dự án sắp triển khai của Asian School thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á Châu (GAIE)

Asian School chú trọng từng chi tiết khi đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Phòng học hiện đại sử dụng máy chiếu; thư viện sách với hàng trăm ngàn đầu sách tiếng Việt và các ngôn ngữ khác; thư viện điện tử với nguồn tư liệu của nước ngoài; STEM Center và hệ thống phòng lab, phòng máy tính được đầu tư đầy đủ trang thiết bị thí nghiệm thực hành hiện đại; các phòng chức năng phục vụ việc phát triển năng khiếu như: mỹ thuật, âm nhạc, cinema, hồ bơi, sân thể thao đa năng… Ngoài ra, tại các cơ sở của trường còn có phòng Tham vấn tâm lý và Hướng nghiệp sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ học sinh tháo gỡ mọi vấn đề liên quan đến sự phát triển của tâm lý theo từng lứa tuổi, đồng thời tư vấn, định hướng việc lựa chọn nghề nghiệp cho các em.

Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE) luôn nỗ lực đưa công nghệ, cập nhật xu hướng giáo dục Stem đến gần với người học

Đào tạo liên cấp - kiến thức liên thông, dễ dàng chuyển tiếp

Chương trình đào tạo của mỗi bậc học ở GAIE được thiết kế đặc sắc, phù hợp lứa tuổi, nhu cầu phát triển tri thức của học sinh. Ngoài ra, việc kế thừa và phát triển giữa các bậc học giúp định hướng giáo dục cho học sinh trở nên thuận lợi. Nhờ vậy học sinh dễ dàng hòa nhập khi thay đổi môi trường và không bị áp lực quá lớn cho những kỳ thi chuyển cấp.

Tại GAIE, sau khi hoàn tất bậc phổ thông, học sinh sẽ được chuyển tiếp bậc đại học tại SIU với nhiều suất học bổng giá trị hấp dẫn. Sau khi hoàn tất bậc đại học, các em có cơ hội tiếp tục học lên thạc sĩ với nhiều chính sách ưu đãi. Đây là những lợi thế mà học sinh được thụ hưởng khi học trong hệ thống giáo dục GAIE.

Việc chuyển tiếp giữa các bậc học trong cùng hệ thống giúp cho học sinh không bị thay đổi về môi trường và được thụ hưởng sự giáo dục, chăm sóc như học sinh ở các nước phát triển

Điểm nổi bật khác chính là khả năng sử dụng tiếng Anh. Môi trường học tập Anh ngữ sống động ở GAIE giúp học sinh dễ dàng hội nhập nền giáo dục quốc tế, và sinh viên có trình độ tiếng Anh vượt trội cùng cơ hội cạnh tranh trong thị trường lao động toàn cầu với mức lương hấp dẫn.

Từ môi trường đào tạo liên cấp này, hàng ngàn học sinh đã chuyển tiếp du học ngay từ cấp phổ thông đến bậc học tiến sĩ tại 457 trường ở 22 quốc gia thuộc 4 châu lục. Nhiều em còn giành học bổng và đậu vào các trường đại học danh tiếng thế giới như: Harvard, Yale, UC Los Angeles, UC Berkeley, UC Davis, UC Irvine, Central Washington University, Florida State University, Western Sydney University, Aalto University, California State Polytechnic University - Pomona, University of British Columbia, University of Cambridge, Santa Clara University, National University of Singapore, Singapore Management University…

Đa dạng hoạt động ngoại khóa để phát triển kỹ năng theo từng độ tuổi

Điểm đặc biệt trong phương pháp giáo dục tại GAIE là tính ứng dụng thực tế, ngoài học thuật còn chú trọng đến phát triển nhân cách toàn diện. Các em sẽ được rèn luyện, phát triển song song cả về trí tuệ, thể chất lẫn năng khiếu.

Với hệ thống liên cấp - khép kín, các chuyên gia giáo dục của GAIE đã xây dựng các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ đa dạng, tổ chức xuyên suốt các bậc học, khối lớp nhằm tạo nên những giá trị sống, kỹ năng tư duy, khả năng sáng tạo cho học sinh theo từng lứa tuổi. Ở bậc trung học, cuối mỗi năm học, học sinh sẽ được cấp chứng nhận tham gia - một trong những điểm cộng giúp hồ sơ chuyển tiếp du học của học sinh nổi bật hơn.

Học sinh bậc trung học Trường Quốc tế Á Châu sẽ được cấp Giấy chứng nhận tham gia Câu lạc bộ vào cuối mỗi năm học

Với những ưu điểm đó, hệ thống giáo dục liên cấp của GAIE không ngừng phát triển môi trường học tập lý tưởng, là nơi mà sự sáng tạo và suy nghĩ của học sinh luôn được nâng niu và chắp cánh.