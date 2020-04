Hiệu trưởng chịu trách nhiệm an toàn khi học sinh đi học lại

Ngày 29.4, Sở GD-ĐT TP.HCM ban hành văn bản hướng dẫn về việc tổ chức cho học sinh đi học trở lại.

Yêu cầu phụ huynh đeo khẩu trang ngay từ cổng trường

Theo đó, với thời gian tổ chức cho học sinh từng khối lớp đi học trở lại như đã công bố, Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn các trường thực hiện các công việc để đảm bảo an toàn cũng như hoàn thành kiến thức chương trình cho học sinh.

Về công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường, Sở yêu cầu các trường phối hợp khẩn trương hoàn thành việc cấp phát khẩu trang cho học sinh phổ thông các trường công lập theo Nghị quyết của HĐND TP.HCM, đảm bảo phát cho tất cả học sinh trong ngày đầu tiên đến trường.

Người đứng đầu các đơn vị, cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch, tuyệt đối không để dịch bệnh lây nhiễm trong môi trường học đường. Lưu ý các nội dung sau: Tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, cán bộ, giáo viên, nhân viên đều phải đeo khẩu trang. Thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt, rửa tay và yêu cầu phụ huynh đeo khẩu trang ngay từ cổng trường.

Thực hiện giãn cách, hạn chế tiếp xúc, hạn chế di chuyển, tổ chức lệch ca, lệch giờ, tăng cường giám sát trước giờ học, giờ chơi và giờ tan trường. Căn cứ điều kiện cụ thể của đơn vị, hiệu trưởng quyết định việc tổ chức bán trú, học 2 buổi/ngày cho phù hợp, đảm bảo an toàn.

Rà soát, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng cần thiết (máy đo thân nhiệt, nước khử khuẩn, khẩu trang,…) cho công tác phòng, chống dịch. Vào ngày 2.5, đề nghị tất cả các cơ sở giáo dục, kể cả các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở dạy thêm, trung tâm tư vấn du học trung tâm giáo dục kỹ năng sống tập trung toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện các công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.

Giãn cách trước giờ học, giờ chơi và giờ tan trường

Cũng trong văn bản hướng dẫn do Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Hồng Sơn ký và ban hành đến các trường có nêu rõ nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn cho học sinh trên cơ sở thực hiện Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, thành phố. Thống nhất kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch trong toàn thể hội đồng sư phạm nhà trường, cũng như thông tin đầy đủ, kịp thời phương án, khuyến cáo, biện pháp phòng, chống dịch cho phụ huynh và học sinh trước khi đi học trở lại.

Đặc biệt quan tâm, xây dựng tốt các phương án nhằm đảm bảo thực hiện quy định về giãn cách, bố trí lệch ca, lệch giờ, tăng cường giám sát nhằm đảm bảo việc giãn cách trước giờ học, giờ chơi và giờ tan trường.

Dành thời gian phù hợp tổ chức kiểm tra, đánh giá, củng cố kiến thức và kỹ năng mà học sinh được học qua hình thức trực tuyến. Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá, các trường phân loại, có kế hoạch củng cố, phụ đạo riêng, không thu phí, cho các em chưa theo kịp chương trình do những điều kiện khách quan. Phát huy hiệu quả các hình thức dạy học qua truyền hình, trực tuyến để tổ chức dạy học kết hợp với hoạt động dạy - học trực tiếp.

Khi học sinh đi học trở lại, nhà trường phải đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian hoàn thành chương trình theo quy định, có kế hoạch hỗ trợ, bồi dưỡng, ôn tập, phụ đạo học sinh cuối cấp.