Hiệu trưởng ĐH Troy (Mỹ) gửi thư chúc mừng sinh viên Duy Tân tốt nghiệp khóa đầu

Niềm vui ngày tốt nghiệp ĐH được nhân lên khi các bạn sinh viên ngành Khoa học Máy tính thuộc chương trình ADP của ĐH Duy Tân đã nhận được Thư chúc mừng từ:

- GS.TS. Jack Hawkins, Hiệu trưởng, ĐH Troy, và

- GS.TS. Lance Tatum, Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo, ĐH Troy.

Quyết tâm mang đến cho sinh viên cơ hội được tiếp thu các kiến thức tiên tiến trên thế giới ngay tại quê nhà, ĐH Duy Tân đã hợp tác với nhiều ĐH tại Mỹ để triển khai chương trình Học và lấy bằng ĐH Mỹ tại VN. Trong đó có hợp tác với ĐH Keuka đào tạo: Ngành Quản trị kinh doanh; và hợp tác với ĐH Troy đào tạo: ngành Quản trị du lịch & khách sạn, và ngành Khoa học máy tính.

Những sinh viên khóa đầu tiên ngành Khoa học Máy tính trong chương trình Học và Lấy bằng ĐH Mỹ tại VN

Năm 2020, khóa đầu tiên ngành Khoa học máy tính đã chính thức tốt nghiệp với 10 sinh viên, trong đó có:

- 1 bạn tốt nghiệp nhận bằng xuất sắc,

- 4 bạn tốt nghiệp nhận bằng giỏi, và

- 5 bạn tốt nghiệp nhận bằng khá, gồm:

Hồ Thị Diễm

Võ Nguyên Thiên Định

Trần Phước Hiệp

Trần Tiến Hiệp

Trần Công Minh

Nguyễn Hữu Hoàn Phúc

Võ Thị Tâm

Lê Thị Thanh Thúy

Lê Viết Triều

Nguyễn Hữu Vị

Sinh viên ADP được tham gia nhiều khóa đào tạo chuyên môn để nâng cao kiến thức

Điều đặc biệt đáng ghi nhận là hầu hết các bạn sinh viên ngành Khoa học máy tính chương trình ADP tốt nghiệp năm nay đã có việc làm. Trong đó:

- Trần Công Minh đang làm tại Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Hà Nội),

- Nguyễn Hữu Vị là lập trình viên tại CyberLogitec Vietnam (TP.Hồ Chí Minh),

- Trần Tiến Hiệp đang làm việc tại Công ty Viễn thông Điện lực & Công nghệ Thông tin (Đà Nẵng),

- Võ Nguyên Thiên Định đang làm việc tại Công ty Viễn thông Điện lực & Công nghệ Thông tin (Đà Nẵng),

- Trần Phước Hiệp là lập trình viên tại Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Đà Nẵng),

- Võ Thị Tâm là lập trình viên tại Công ty BAP (Đà Nẵng),

- Lê Viết Triều là kỹ sư phần mềm tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Ngay khi các bạn sinh viên ĐH Duy Tân tốt nghiệp, GS.TS. Jack Hawkins - Hiệu trưởng ĐH Troy đã gửi thư chúc mừng đến từng bạn sinh viên. Trong thư có viết: “Chúc mừng em đã hoàn thành xuất sắc tất cả các yêu cầu của chương trình Đào tạo Cử nhân Khoa học Máy tính để nhận Bằng tốt nghiệp do ĐH Troy cấp. Thầy rất tiếc do tác động của đại dịch COVID-19 nên thầy đã không thể trực tiếp đến trao bằng tốt nghiệp cho các em. Dù vậy, với thành quả mà các em đã đạt được thì niềm tự hào của thầy dành cho các em vẫn không hề giảm đi chút nào. Thầy hân hạnh đón chào các em gia nhập đội ngũ 160.000 cựu sinh viên ĐH Troy trên toàn thế giới…”.

Thư chúc mừng của GS.TS. Lance Tatun, Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo, ĐH Troy gởi đến sinh viên xuất sắc nhất tốt nghiệp đợt này - Trần Công Minh

Cùng với thư chúc mừng của Hiệu trưởng ĐH Troy, GS.TS. Lance Tatum - Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo, ĐH Troy cũng đã gửi thư với những lời tâm huyết dành cho sinh viên ĐH Duy Tân, trong đó có sinh viên Trần Công Minh, là sinh viên xuất sắc nhất tốt nghiệp ở đợt này:

“Chúc mừng thành công xứng đáng của em. Thầy tin chắc rằng việc nhận bằng tốt nghiệp cử nhân ngành Khoa học máy tính do ĐH Troy cấp sẽ chỉ là một trong những khoảnh khắc tự hào và thành công đầu đời của em. Mặc dù lễ tốt nghiệp năm nay có thể khác với mọi năm (do ảnh hưởng của dịch COVID-19), nhưng thành tích xuất sắc mà em đạt được vẫn thật đáng tự hào. Em đã tích luỹ được nhiều kiến thức và đã trưởng thành hơn rất nhiều, và thầy rất tự hào về em. Em đã tốt nghiệp trong một tình hình khó khăn nhưng thầy tin rằng một tương lai tươi sáng đang chờ em phía trước. Tấm bằng cử nhân do ĐH Troy cấp sẽ đem đến cho em nhiều lợi thế khi bước chân vào thị trường lao động.

Rất mong em luôn kết nối với Hội Cựu sinh viên ĐH Troy và khi có dịp đến Hoa Kỳ, em hãy nhớ ghé thăm Trường nhé.

Thầy nhớ lại trong buổi lễ phát bằng tốt nghiệp của mình, người sinh viên trình bày diễn văn tốt nghiệp đã thách thức thầy và các bạn đồng môn hãy trở thành những người luôn học tập suốt đời và đó cũng chính là lời khuyên thầy muốn dành cho em hôm nay. Bất kể em có làm công việc gì, hãy kiên trì và không ngừng học hỏi, hãy khám phá, trưởng thành, và luôn thách thức bản thân để ngày càng hoàn thiện hơn. Một lần nữa, chúc mừng em”.

Sinh viên Lê Viết Triều cùng các bạn trong nhóm nhận giải Bình chọn tại vòng Chung kết Imagine Cup khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2018

Là một trong 10 sinh viên tốt nghiệp đợt này, sinh viên Lê Viết Triều chia sẻ: “Sau khi tốt nghiệp cấp 3 và thi đỗ ĐH, em đã lựa chọn ĐH Duy Tân vì biết trường có nền tảng và uy tín trong đào tạo các ngành Công nghệ Thông tin. Tôi cũng đã rất may mắn được nhận được Học bổng Toàn phần để theo học ngành Khoa học Máy tính của chương trình ADP tại trường.

Là khóa đầu tiên của chương trình tốt nghiệp nên khi nhận bằng tôi rất vui và mãn nguyện vì những gì mình cố gắng phấn đấu đã mang lại những thành quả nhất định. Bốn năm học tập tại trường, các giảng viên đã cung cấp cho chúng tôi những kiến thức cơ bản và nền tảng về ngành học, đồng thời, cũng giúp chúng tôi tìm hiểu, mở rộng kiến thức hơn nữa theo hướng mình mong muốn. Trong quá trình học, tôi đã tham gia một số cuộc thi và đã giành giải Nhất toàn quốc Cuộc thi Imagine Cup và giải Bình chọn tại vòng Chung kết Imagine Cup khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2018. Imagine Cup là cuộc thi tìm kiếm ý tưởng về các giải pháp công nghệ do Microsoft tài trợ. Trước khi tốt nghiệp, tôi đã đi làm việc thử và hiện nay, tôi đang đảm nhiệm ví trí Kỹ sư phần mềm tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Qua quá trình mình học tập, tốt nghiệp và đi làm, tôi mong các thí sinh sau khi đã vượt qua kỳ thi khó khăn nhất từ trước đến giờ, hãy suy nghĩ và tìm hiểu thật thấu đáo các ngành nghề, các trường viện trước khi lựa chọn học một ĐH cho mình. Trong đó, phải quan tâm tới chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, hợp tác quốc tế để có cơ hội được du học nước ngoài hoặc tiếp cận với các chương trình quốc tế nhằm lĩnh hội những tri thức tiên tiến nhất. Vào ĐH chính là ghi nhận bước khởi đầu, tấm bằng là một hành trang tốt cho các bạn sau này, những gì các bạn đạt được ở tương lai phụ thuộc vào nỗ lực của các bạn ngay từ bây giờ. Hãy tự tin lựa chọn trường ĐH phù hợp với bản thân và cố gắng hết mình nhé”.

Các bạn có thể xem thêm thông tin về Chương trình Du học tại chỗ lấy bằng Mỹ của ĐH Duy Tân tại đây: ADP

