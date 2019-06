Học Chương trình Chất lượng cao có lợi thế gì?

Chương trình Chất lượng cao là gì?

Kế thừa thành công của Chương trình Tiên Tiến (CTTT) - đề án quốc gia của Bộ GD-ĐT từ 2006, Chương trình Chất lượng cao (CTCLC) bắt đầu tuyển sinh rộng rãi từ năm 2014 theo Thông tư 23 của Bộ GD-ĐT. Mục tiêu của CTCLC nhằm thúc đẩy năng lực cạnh tranh của kỹ sư VN trên thị trường lao động khu vực. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và người học đối với các chương trình đào tạo kỹ thuật - công nghệ - quản trị bằng tiếng Anh.

CTCLC có những ưu điểm như chương trình đào tạo tiên tiến; chuẩn đầu ra về chuyên môn và tiếng Anh cao hơn CT đại trà; đội ngũ giảng viên (GV) tuyển chọn, có kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học (NCKH); quy mô lớp học nhỏ, tăng tương tác giữa SV với GV; cơ sở vật chất hiện đại, có khu vực tự học riêng, được ưu tiên sử dụng phòng thí nghiệm, thư viện; được hỗ trợ kiến tập, thực tập, NCKH, được ưu tiên giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.

Chương trình chất lượng cao của trường ĐH Bách Khoa

Là một trong những trường ĐH đi đầu cả nước về đào tạo quốc tế, Trường ĐH Bách Khoa (ĐHBK) đến nay đã phát triển gần 30 chương trình đào tạo bậc ĐH và Sau ĐH giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, trong đó có 13 CTCLC và 1 CTTT . Ngoài những tiêu chí chất lượng cao theo quy định chung của ĐHQG-HCM, CTCLC của ĐHBK còn có những ưu thế riêng biệt.

Ngành học phong phú: Trải rộng từ lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ như Máy tính, Điện - Điện tử, Cơ khí, Cơ Điện tử, Ô tô, Xây dựng, Dầu khí, Hóa học, Hóa Dược, Thực phẩm, Môi trường… đến lĩnh vực kinh tế - quản trị như Quản lý Công nghiệp, Quản trị Kinh doanh.

Môi trường học tập quốc tế: Tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy, học tập và giao tiếp chủ đạo trong suốt quá trình đào tạo. Nhờ đó, CTCLC của ĐHBK không chỉ thu hút thí sinh VN mà còn cả thí sinh quốc tế đến từ Lào, Campuchia, Philippines, Miến Điện, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Ai Cập, Zambia. Điều này góp phần tạo nên môi trường học tập quốc tế và đa văn hóa tại ĐHBK.

Đội ngũ GV tuyển chọn, chuyên nghiệp, tận tâm: Toàn bộ GV đều có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ trở lên, được tu nghiệp ở các trường ĐH tiên tiến trên thế giới. Bên cạnh đó còn có sự tham gia giảng dạy của các GV đến từ ĐH đối tác, nhằm cung cấp kiến thức mới nhất về kỹ thuật, công nghệ cho SV. Ngoài GV chính, CTCLC còn bố trí trợ giảng để giúp SV học tập hiệu quả hơn.

SV CTCLC tự tin thuyết trình bằng tiếng Anh trong giờ học Học bổng đa dạng, giá trị cao: SV CTCLC có cơ hội tiếp cận các nguồn học bổng phong phú từ các trường ĐH đối tác, các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp. Nhà trường còn dành 10% quỹ học phí để cấp học bổng cho SV có thành tích học tập và hoạt động đoàn hội xuất sắc, cao nhất lên tới 15,6 triệu đồng/học kỳ. Học bổng đa dạng, giá trị cao: SV CTCLC có cơ hội tiếp cận các nguồn học bổng phong phú từ các trường ĐH đối tác, các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp. Nhà trường còn dành 10% quỹ học phí để cấp học bổng cho SV có thành tích học tập và hoạt động đoàn hội xuất sắc, cao nhất lên tới 15,6 triệu đồng/học kỳ.

Cơ hội du học: Sau khi hoàn tất 2 năm đầu tại ĐHBK, SV có thể chọn chuyển tiếp sang The University of Queensland, The University of Adelaide, University of Technology Sydney (Úc), University of Illinois, The Catholic University of America (Mỹ), The Nagaoka University of Technology (Nhật)… để học tiếp chương trình 2 năm cuối.

Bằng cấp chính quy: SV tốt nghiệp CTCLC nhận bằng kỹ sư/ cử nhân chính quy do ĐHBK cấp. Đối với SV chuyển tiếp du học, bằng do ĐH đối tác cấp.

Kiểm định chất lượng: Chương trình đào tạo đạt các kiểm định chất lượng quốc tế như HCERES (châu Âu), AUN-QA (Đông Nam Á), ABET (Mỹ), CTI-ENAEE (Pháp).

Phòng học tiện nghi: Được trang bị Wi-Fi internet, máy chiếu, máy lạnh, hệ thống âm thanh đạt chuẩn. Lớp học quy mô nhỏ: 15-40 SV/lớp.

Nhờ những ưu điểm nổi trội nêu trên, từ năm 2014 tới nay, CTCLC của ĐHBK ngày càng thu hút đông đảo thí sinh dự tuyển, cả về số lượng lẫn chất lượng. Ngoài sức hút từ uy tín của chương trình ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn, còn phải kể đến mặt bằng trình độ tiếng Anh và điều kiện kinh tế ngày một tốt hơn của người học.