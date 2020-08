Học sinh Asian School tiếp tục tạo ấn tượng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Theo thống kê, số học sinh Trường Quốc tế Á Châu đạt điểm trên trung bình ở các môn chính chiếm tỷ lệ rất cao như Toán là 98,43%, Văn 97,91%. Tỷ lệ học sinh đạt điểm giỏi môn Toán (>=8 điểm) chiếm đến 32,37%. Hai học sinh Nguyễn Quốc Đại và Đặng Sĩ Tiến (lớp 12/10) xuất sắc đạt điểm 9,4 môn Toán.

Riêng môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh), trong khi cả nước có gần 473.000 thí sinh bị điểm dưới trung bình (chiếm 63,13%) thì học sinh Asian School vẫn duy trì “phong độ” vững vàng của mình đối với môn học thế mạnh này. Thống kê có đến 94,52% học sinh của trường được miễn thi môn Ngoại ngữ (tương đương điểm 10).

Có thể thấy, việc Trường Quốc tế Á Châu đào tạo song song chương trình giáo dục quốc gia và chương trình tiếng Anh quốc tế theo tiêu chuẩn bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards (Mỹ) đã giúp học sinh vừa đảm bảo được lượng kiến thức theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT vừa được tiếp cận chương trình học nước ngoài uy tín. Đây là một trong những lý do học sinh của trường luôn ghi dấu ấn nổi bật không chỉ riêng kỳ thi tốt nghiệp THPT mà còn tại các kỳ thi học sinh giỏi, các cuộc thi nghiên cứu khoa học, năng khiếu thể thao, nghệ thuật các cấp.

Tính đến nay, học sinh Asian School đã gặt hái được 653 giải học sinh giỏi cấp Quận và Thành phố, giành 615 huy chương, giải thưởng trong các kỳ thi năng khiếu, thể thao ở các bộ môn cờ vua, cờ tướng, tennis, cầu lông, bóng bàn, bóng rổ, bóng đá... đồng thời chinh phục hàng loạt giải thưởng học thuật, nghiên cứu khoa học cũng như thành tích ở các sân chơi năng khiếu nghệ thuật quốc gia và quốc tế như: cuộc thi vẽ do Hội đồng Anh tổ chức, cuộc thi “Nét vẽ xanh” cấp Thành phố, cuộc thi piano quốc tế “Asia Art Festival”, cuộc thi “MasterChef Junior - Vua đầu bếp nhí”, cuộc thi âm nhạc “Ai tỏa sáng”, cuộc thi nhảy “So You Think You Can Dance”, Giọng hát Việt nhí - The Voice Kids”, “Thần đồng âm nhạc Wonderkids”, cuộc thi “Hoa hậu & Nam vương nhí Âu - Á - Little Miss & Mr Eurasia”, cuộc thi “The Best Style Fashion”… Gần đây nhất, học sinh Nguyễn Minh Khang (lớp 11) còn gây ấn tượng khi chinh phục giải Bạc cá nhân và giải 4 đồng đội tại cuộc thi Tài năng Robot quốc tế - International Youth Robotic Competition (IYRC 2019) diễn ra tại Hàn Quốc.