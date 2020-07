Học sinh giỏi cấp thành phố được ưu tiên chọn trường vào lớp 6

Ngày 3.7, UBND quận 8, TP.HCM đã công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và các trường mầm non năm học 2020 - 2021.

Theo đó, trong kế hoạch tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2020 - 2021, UBND quận 8 thực hiện việc tuyển sinh đảm bảo 100% học sinh lớp 1 được học 2 buổi/ngày để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời xây dựng kế hoạch những năm tiếp theo cho các lớp còn lại học 2 buổi/ngày.

Tiếp tục củng cố và duy trì trường tiên tiến, hiện đại tại Trường mầm non 19/5, Trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn, Trường THCS Lý Thánh Tông, trường chuẩn quốc gia trên địa bàn quận 8.

Ở bậc mầm non, các trường huy động 100% trẻ 5 tuổi trong diện đi học đang cư trú trên địa bàn vào trường mầm non theo tuyến do Ban chỉ đạo tuyển sinh quy định.

Tiếp tục tổ chức nhận trẻ 12 tháng đến 18 tháng tuổi tại các trường mầm non: 19/5, Tuổi Ngọc và Vườn Sáng tạo.

Tuyển sinh vào lớp mầm theo Đề án trường mầm non học triển khai thí điểm mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế tại Trường Mầm non 19/5.

Đặc biệt, quận 8 tiếp tục duy trì các lớp mẫu giáo 5 tuổi học 2 buổi/ngày dành cho những gia đình nghèo không đủ điều kiện học bán trú tại các trường mầm non: Việt Nhi, Họa Mi, Kim Đồng, Bông Hồng. Đảm bảo bố trí đủ chỗ học tại các trường mầm non công lập cho tất cả trẻ 5 tuổi đang thường trú, tạm trú dài hạn (KT3) trên địa bàn quận 8, đảm bảo trẻ 5 tuổi ra lớp ở các loại hình đạt tỷ lệ 99,6%.

Tuyển sinh vào lớp 1

Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 13.7, công bố danh sách vào ngày 31.7

Hồ sơ nộp tại trường đã được phân tuyến bao gồm: Bản sao khai sinh hợp lệ; bản sao hộ khẩu hoặc giấy tạm trú dài hạn; giấy mời ra lớp; giấy xác nhận có cha và mẹ hoặc cha (mẹ) là cán bộ công chức, viên chức; giấy xác nhận ưu tiên (nếu có).

Chương trình tăng cường tiếng Anh tổ chức tại các trường tiểu học: Âu Dương Lân, Bông Sao, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Trung Ngạn, An Phong.

Tuyển sinh chương trình tiếng Anh tích hợp tại các trường tiểu học: Âu Dương Lân, Bông Sao, Nguyễn Trung Ngạn, Hoàng Minh Đạo và Trần Nguyên Hãn

Trường tiểu học Bông Sao tiếp tục tuyển sinh chương trình song ngữ tiếng Pháp rộng rãi trong 16 phường và thực hiện theo hướng dẫn của Bộ.

Trường tiểu học Lý Thái Tổ xét tuyển học sinh con em người Hoa có nhu cầu học lớp tăng cường tiếng Trung.

Tiếp tục tuyển sinh vào lớp 1 theo Đề án trường tiểu học triển khai thí điểm mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế tại Trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn

Tuyển sinh lớp 6

Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 18.7 và các trường THCS công bố danh sách vào ngày 5.8

Học sinh lớp 5 đang học tại quận 8 có giấy chứng nhận đạt các giải cấp thành phố trở lên do ngành giáo dục tổ chức hoặc do ngành giáo dục phối hợp tổ chức được ưu tiên chọn trường trong quận.

Tuyển sinh vào lớp 6 theo Đề án trường THCS triển khai thí điểm mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế tại Trường THCS Lý Thánh Tông

Chương trình tăng cường tiếng Anh tổ chức tại Trường THCS Khánh Bình, Chánh Hưng, Sương Nguyệt Anh, Bình An, Lý Thánh Tông, Tùng Thiện Vương và Lê Lai. Tiếp nhận học sinh đã công nhận đạt yêu cầu cấp tiểu học của chương trình và có điểm toàn năm từng kỹ năng từ 6 điểm trở lên hoặc có chứng chỉ Cambridge flyer đạt 10/15 khiên hoặc TOEFL Primary Step 2 đạt 3/5 huy hiệu, hoặc cấp độ Breakthrough 48-53 của PTE Young Learners.

Chương trình tăng cường tiếng Pháp: Học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học, có học lực hai môn tiếng Việt và toán ở năm học lớp 5 từ 8 điểm trở lên và có điểm trung bình các môn tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp từ 6 điểm trở lên được tuyển thẳng vào lớp 6 Trường THCS Chánh Hưng để tiếp tục theo học lớp tăng cường tiếng Pháp.