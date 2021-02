Học sinh làm giả văn bản chủ tịch tỉnh cho học sinh nghỉ học hết tháng 2

Chiều 16.2, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an tỉnh Lâm Đồng), cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng Công an TP Bảo Lộc đã triệu tập N.H.L (học sinh lớp 10 tại TP Bảo Lộc) để làm rõ hành vi chỉnh sửa, giả mạo văn bản 969/UBND-VX1 ngày 15/02/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên đi học trở lại.