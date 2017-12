Trường ĐH dời lịch thi học kỳ Thực hiện công điện của UBND TP.HCM các trường ĐH đã có thông báo khẩn cho sinh viên nghỉ học tránh bão. Theo đó, sáng sớm hôm nay 25.12, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã có thông báo cho sinh viên nghỉ các buổi học và thi từ 12 giờ ngày 25.12 đến hết ngày 26.12. Phòng Đào tạo sẽ thông báo sau về lịch học và lịch thi bù cho các buổi nghỉ này. Thông báo này ghi rõ: "Do thời gian nghỉ tránh bão rơi vào đợt thi học kỳ I nên các buổi thi vào chiều ngày 25.12 và cả ngày 26.12 sẽ được dời lại và thông báo chi tiết đến sinh viên sau. Để đảm bảo an toàn đề nghị cán bộ, giảng viên và sinh viên thường xuyên theo dõi email và website trường để cập nhật thêm các thông tin mới nhất về cơn bão số 16 này". Ngoài thông báo trên website, trường còn có công văn khẩn gửi các bộ nhân viên toàn trường về phương án chống bão.Trong đó trường này yêu cầu lãnh đạo các đơn vị kiểm tra, đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở vật chất của văn phòng, phòng thuộc phạm vi quản lý. Đặc biệt phải đảm bảo để điện thoại ở chế độ trực 24/24. Trường ĐH Kinh tế-luật cũng đã có thông báo tương tự trên website trường.Ngoài thông báo trên website, trường còn có công văn khẩn gửi các bộ nhân viên toàn trường về phương án chống bão.Trong đó trường này yêu cầu lãnh đạo các đơn vị kiểm tra, đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở vật chất của văn phòng, phòng thuộc phạm vi quản lý. Đặc biệt phải đảm bảo để điện thoại ở chế độ trực 24/24. Bên cạnh đó, lãnh đạo các đơn vị đặc thù có phương án, kịch bản ứng phó theo phân công gồm: phòng Tổ chức - Hành chính, Công nghệ thông tin, Cơ sở vật chất... Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, cũng cho biết, trường đã thông báo nghỉ học cho sinh viên ngay tối qua ngay sau khi có thông báo của UBND TP.HCM. Trong thông báo này trường cũng khuyến cáo sinh viên chuẩn bị tinh thần trong việc chống bão, không được chủ quan. Lịch thi và học trong đợt này được trường dời sang tuần sau sau khi ổn định tình hình bão. Trường ĐH Kinh tế TP.HCM có văn bản đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện biện pháp nhằm bảo quản và di dời đến nơi an toàn nếu cần thiết trang thiết bị, hồ sơ, chứng từ. Riêng phòng Cơ sở vật chất tiến hành kiểm tra và chằng chống các khu vực xung yếu. Hà Ánh