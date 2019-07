Học sinh quận Hoàn Kiếm giành giải kim cương kỳ thi toán quốc tế

Kỳ thi toán quốc tế WMI (World Mathematics Invitational năm nay có hơn 1500 thí sinh khác đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới mà trong đó có nhiều đội tuyển rất mạnh đến từ các quốc gia với nền toán học phát triển như: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Bulgaria…

Với 2 phần thi trắc nghiệm và tự luận, các thí sinh cùng tranh tài để phấn đấu giành được phần thưởng cao quý nhất là giải kim cương, bên cạnh các giải vàng, bạc, đồng và khuyến khích.

Kết quả, đoàn học sinh Việt Nam đạt thành tích đặc biệt xuất sắc khi 32/32 thí sinh đều đạt giải với 3 giải kim cương (cả 3 em đều là các học sinh của trường THCS Trưng Vương, Hoàn Kiếm), 9 giải vàng, 8 giải bạc, 9 giải đồng và 3 giải khuyến khích.

Ba học sinh đoạt giải kim cương Ảnh Đức Thuận

Cụ thể, đối với cấp tiểu học có 1 giải vàng, 3 giải bạc, 5 giải đồng và 2 giải khuyến khích; cấp THCS có 3 giải kim cương, 8 giải vàng, 5 giải bạc, 4 giải đồng và 1 giải khuyến khích.

Đặc biệt, trong 3 giải kim cương, có thí sinh Lương Mạnh Đức, học sinh lớp 9H1, trường THCS Trưng Vương đoạt Cúp đặc biệt The Star of The World (Ngôi sao thế giới) cho thí sinh đạt điểm cao nhất trong các thí sinh đạt giải kim cương.

Các học sinh Việt Nam nhận giải vàng tại Kỳ thi toán học quốc tế WMI 2019 Ảnh Đức Thuận

Kỳ thi toán quốc tế WMI (World Mathematics Invitational) kết nối các học viện và tổ chức giáo dục từ khắp nơi trên thế giới để thông qua tương tác về mặt toán học với đại diện của các quốc gia khác, học sinh tham dự kỳ thi này được mở rộng thế giới quan và giao lưu với các nền văn hóa khác nhau.

Tiếp nối thành công của kỳ thi các năm trước được tổ chức tại nhiều thành phố lớn trên thế giới, kỳ thi Toán quốc tế WMI năm 2019 diễn ra Tại thành phố Fukuoka, Nhật Bản.