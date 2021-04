Học sinh thấp thỏm chờ căn cước công dân

Ngày 22.4, ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên, đã ký văn bản gửi Công an tỉnh Phú Yên và Phòng PC06 Công an tỉnh Phú Yên đề nghị xem xét ưu tiên cấp CCCD cho HS lớp 12 nhằm tạo điều kiện cho các em thi và xét tuyển vào ĐH, CĐ

Theo ông Trần Khắc Lễ, trong suốt thời gian qua, Công an tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo Phòng PC06 và công an các huyện, thị xã, thành phố đến các trường THPT trên địa bàn làm CCCD cho HS. Tuy nhiên, do chưa nhận được CCCD nên hiện có nhiều HS lớp 12 trên địa bàn không thể đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ.