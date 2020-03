Học sinh THCS chế tạo máy phun sát khuẩn tự động phòng dịch Covid – 19

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến học sinh (HS) phải tạm nghỉ học kéo dài và Bộ GD-ĐT đã có những điều chỉnh về khung thời gian năm nay do vậy, dự kiến TP.HCM sẽ tổ chức kỳ thi lớp 10 từ ngày 17.7 với cấu trúc đề thi không đổi so với năm 2019.