Học sinh TP.Hội An được nghỉ học tránh bão số 5

Ngày 11.9, ông Nguyễn Văn Dương, Trường phòng GD-ĐT TP.Hội An, cho biết trong sáng cùng ngày học sinh mầm non và tiểu học trên địa bàn đã được nghỉ để tránh bão số 5. Riêng đối với học sinh cấp THCS cũng được cho nghỉ từ chiều nay.

Theo ông Dương, thời gian đi học trở lại thì tùy vào thực tế của bão số 5 và sau đó sẽ thông báo cụ thể đến phụ huynh và các em học sinh.

Trong khi đó, một lãnh đạo TP.Hội An cho biết trước thông tin bão số 5 có thể đổ bộ vào địa phương nên từ hôm qua, thành phố đã đề nghị các ban ngành, địa phương chủ động nắm tình hình bão để kịp thời thông tin cho người dân đồng thời rà soát lại các kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng phó với bão.

Đồng thời, yêu cầu từng địa phương thành lập đội xung kích, đội tình nguyện giúp người dân chằng chống nhà cửa, vận động, người dân di dời khi có lệnh. Nếu công dân không chấp hành thì tổ chức cưỡng chế di dời.

Ngoài ra, kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè khi bão đổ bộ nếu Hội An nằm trong vùng tâm bão. Trường hợp không chấp hành thì áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành. Nếu để xảy ra tình trạng này, Chủ tịch UBND xã, phường chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Cũng theo lãnh đạo này, trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19, trong phương án di dời, sơn tán dân phải đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng dịch.

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết do ảnh hưởng của bão số 5, từ đêm 10 đến sáng 11.9, các địa phương trong tỉnh đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa ở các địa phương trong tỉnh Quảng Nam phổ biến trên 60 mm, có nơi 100-122 mm.

Theo dự báo, từ hôm nay (11.9) đến ngày 13.9, do ảnh hưởng của bão số 5, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cường độ mưa to đến mưa rất to tập trung từ ngày 11 đến hết ngày 12.9. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150 - 250 mm, có nơi trên 300 mm.