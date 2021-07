Học tại Trường đại học Văn Lang, nhận bằng quốc tế danh giá của ĐH Newscatle (Úc)

Học chương trình đào tạo quốc tế không chỉ giúp sinh viên có mức học phí hợp lý mà còn có cơ hội sở hữu bằng cấp quốc tế. Được biết, năm 2021, Trường đại học Văn Lang tuyển sinh nhiều chương trình đào tạo quốc tế hợp tác với các trường danh tiếng trên thế giới, nổi bật là chương trình Cử nhân quốc tế hợp tác với Trường Đại học Newcastle (Úc). Văn Lang là cơ sở giáo dục đầu tiên tại Việt Nam liên kết với đơn vị này để đào tạo chương trình cử nhân ngành Tài chính và Kinh doanh Quốc tế.

Trường Đại học Newcastle (The University of Newcastle, UON) là trường đại học công lập được thành lập năm 1965 và tọa lạc tại thành phố Newcastle, tiểu bang New South Wales. Trong suốt lịch sử hơn 50 năm hình thành và phát triển, Newcastle đã làm nên danh tiếng của một trường đại học uy tín hàng đầu nước Úc và được du học sinh toàn thế giới biết đến bởi chất lượng giảng dạy, sự hài lòng sau khi theo học tại đây.

Theo bảng xếp hạng Đại học trên thế giới - QS Ranking 2021, Newcastle thuộc top 11 trường Đại học hàng đầu nước Úc và xếp hạng 197 trên thế giới Với chương trình này, sinh viên học 100% bằng tiếng Anh và được giảng dạy bởi các giảng viên được lựa chọn và chấp thuận bởi trường Newcaslte, tùy chọn học tập 1-2 học kỳ ở nước ngoài thông qua các chương trình trao đổi sinh viên, thực tập tại các doanh nghiệp trong hệ thống đối tác của trường và tham gia giao lưu văn hóa quốc tế. Ngoài ra, sinh viên năm tư có thể lựa chọn học 1 năm cuối tại Đại học Newcastle nếu muốn. Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên nhận bằng cử nhân quốc tế được cấp bởi Đại học Newcastle (Úc).

Đại học Văn Lang được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu học tập và trải nghiệm của sinh viên

Chương trình Cử nhân quốc tế ngành Tài chính

Chương trình học ngành Tài chính được thiết kế để cung cấp cho sinh viên cái nhìn tổng quan toàn diện về môi trường kinh doanh và thương mại, đáp ứng chuẩn của các cơ quan chuyên môn lớn về kế toán, bao gồm CPA Australia, CA Australia và New Zealand, Hiệp hội Kế toán Công chứng (ACCA) và Hiệp hội Kế toán Quốc tế (AIA).

Ngoài ra, sinh viên cũng được trang bị kiến thức về tác động qua lại giữa các hệ thống tài chính, luật pháp, chính trị và kinh tế cũng như cách các yếu tố này ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh đương đại, cả trong bối cảnh địa phương và toàn cầu.

Chương trình Cử nhân quốc tế ngành Kinh doanh quốc tế

Chương trình ngành kinh doanh quốc tế giúp sinh viên phát triển các kỹ năng cần thiết để hoạt động trong thị trường toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng. Các môn học về nguyên tắc quản lý và đàm phán, chiến lược kinh doanh quốc tế, chính sách kinh doanh quốc tế, quản lý nguồn nhân lực quốc tế,… được đưa vào chương trình để giúp sinh viên học cách tiến hành hoạt động kinh doanh và làm việc trong các tổ chức đa quốc gia.

Bên cạnh chương trình hợp tác với Trường đại học Newcastle, Trường đại học Văn Lang hiện còn có các chương trình đào tạo liên kết quốc tế khác như: Chương trình đào tạo quốc tế hợp tác với Đại học Liverpool John Moores (Anh) ngành Marketing và Quản trị Sự kiện hay Chương trình liên kết 2 + 2 ngành Quản trị Kinh doanh với Đại học Victoria (Úc).

Thí sinh đến làm hồ sơ xét tuyển tại Trường đại học Văn Lang năm 2021

Năm học 2021-2022, nhằm khuyến khích và hỗ trợ sinh viên, Trường đại học Văn Lang dành gần 2 tỉ đồng trao học bổng cho thí sinh có thành tích học tập tốt và tài năng trong các lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật - thể thao - xã hội tham gia học tập các Chương trình Quốc tế tại Văn Lang.Theo đó, học bổng tuyển sinh Chương trình Quốc tế tại Đại học Văn Lang năm 2021 gồm: học bổng Tinh hoa và học bổng Going Global. Học bổng sẽ do Hội đồng tuyển sinh của nhà trường đánh giá và tuyển chọn dựa trên số lượng thí sinh đăng ký và nhập học.