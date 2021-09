Học thạc sĩ Quản lý chuỗi cung ứng tại ĐH Nguyễn Tất Thành, nhận bằng quốc tế

Ngành quản lý chuỗi cung ứng có mặt tại Việt Nam trong những năm trở lại đây với tốc độ phát triển vô cùng ấn tượng. Theo thống kê của Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam thì trong 3 năm tới, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Logistics và quản lý chuỗi cung ứng cần thêm khoảng 20.000 lao động, chưa tính các doanh nghiệp hoạt động khác ngành. Tuy nhiên, hiện nay nguồn cung cấp lao động cho ngành logistics mới chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu. Điều này cho thấy, tiềm năng phát triển và cơ hội việc làm dành cho những người theo học logistics và quản lý chuỗi cung ứng là rất lớn. Hay trong báo cáo của ResearchAndMmarket.com , quy mô thị trường logistics toàn cầu ước đạt 3.215 tỉ USD vào năm 2021, tăng 17,6% so với năm 2020. Điều này cho thấy ngành logistics vẫn có tiềm năng phát triển rất lớn.

Thực tế, Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22.2.2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 đã đặt mục tiêu: “Đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của dịch vụ logistics vào GDP đạt 5-6%, tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics đạt 15-20%, tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 50-60%, chi phí logistics giảm xuống tương đương 16-20% GDP, xếp hạng theo chỉ số LPI trên thế giới đạt thứ 50 trở lên”. Quyết định cũng đặt ra 6 nhóm nhiệm vụ chính mà các Bộ, Ngành, địa phương, hiệp hội cần thực hiện để đạt được mục tiêu nêu trên. Trong đó, phát triển thị trường dịch vụ logistics là một trong 6 nhóm nhiệm vụ chính.

Vì vậy, việc xây dựng, triển khai các chương trình phát triển, đào tạo đội ngũ nhân lực quản lý, thực hiện và giảng dạy thật sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý chuỗi cung ứng là một yêu cầu hết sức cấp bách hiện nay đối với Việt Nam chúng ta nói chung và TP.HCM nói riêng.

Nắm bắt được nhu cầu đó, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành phối hợp với Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Malaysia (MUST) cùng đào tạo chuyên ngành Quản lý Chuỗi cung ứng - Supply Chain trình độ thạc sĩ.

Chương trình thạc sĩ liên kết Quản lý chuỗi cung ứng này gồm có 13 môn học (mỗi môn 3 tín chỉ) và 1 bài luận văn (6 tín chỉ), tổng 45 tín chỉ, học toàn thời gian trong vòng 1.5 năm đến 2 năm và học ngay tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành với mức học phí cho toàn khóa học là 156.275.000 đồng.

Đối tượng tuyển sinh là tất cả các học viên đã tốt nghiệp đại học thuộc các nhóm ngành kinh tế, quản lý hoặc các ngành tương đương khác có mong muốn được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức để trở thành nhân sự trong ngành Quản lý Chuỗi cung ứng. Để theo học chương trình đào tạo này, người học nộp tất cả chứng từ và các thông tin cần thiết như yêu cầu.

NTTU sẽ nhận hồ sơ đến hết ngày 30.10.2021

Đảm nhận công tác giảng dạy là 100% giảng viên của MUST. Chương trình sẽ được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh (có trợ giảng bằng tiếng Việt nếu học viên cần). Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ sở hữu trong tay tấm bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng - có giá trị toàn cầu, do MUST và Tổ chức ISCEA cấp.