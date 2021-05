Hơn 10.000 thí sinh Hà Nội đủ điều kiện miễn thi THPT ngoại ngữ

Trong đó, hơn 98.000 HS đăng ký dự thi THPT chỉ để xét công nhận tốt nghiệp. Dự kiến Hà Nội tổ chức 193 điểm thi với hơn 4.200 phòng thi, tăng hơn 900 phòng thi so với năm trước.

Đáng chú ý, số HS đủ điều kiện được miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm nay tăng gần gấp 2 lần so với năm 2020 (10.800 so với 5.300). So với năm 2019, số HS được miễn thi môn ngoại ngữ năm nay tăng gấp hơn 3 lần. Những