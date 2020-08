Hơn 50% học sinh Hà Nội đăng ký trực tuyến vào lớp 1 trong ngày đầu tiên

Tăng hơn 9,500 học sinh lớp 1 so với năm trước Ông Lê Hồng Chung, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết năm học mới 2020 - 2021, TP.Hà Nội sẽ có 168.000 trẻ mẫu giáo (5 tuổi); có 167.113 học sinh vào lớp 1 (tăng 9.565 học sinh so với năm ngoái) và 135.320 học sinh vào lớp 6 (tăng 6.298 học sinh so với năm ngoái). Qua thống kê từ các quận, huyện, năm nay toàn TP.Hà Nội tăng gần 67.594 học sinh ở tất cả các cấp học so với năm học trước, nâng tổng số học sinh trên toàn TP lên khoảng 2,1 triệu.