Honda Việt Nam triển khai chương trình ‘Tôi yêu Việt Nam’ tới bậc học mầm non

Chương trình tập huấn được triển khai trong 3 ngày, bằng hình thức trực tuyến, cho gần 200 cán bộ quản lý, giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc 23 tỉnh, thành trong cả nước, là Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Hưng Yên, Phú Thọ, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Nghệ An, Bình Dương, Long An, Bình Thuận, Bến Tre.

Giáo viên phát biểu ý kiến về nội dung triển khai thí điểm chương trình HVN

Trong chương trình tập huấn, các cán bộ quản lý và giáo viên của các cơ sở giáo dục mầm non đã có cơ hội học tập, thảo luận những nội dung đào tạo mới và cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy nội dung giáo dục ATGT cho học sinh mầm non, nhằm nâng cao hiệu quả cũng như chất lượng dạy và học ATGT.

Bằng kiến thức mới tiếp nhận cùng kinh nghiệm sẵn có, các thầy cô sẽ tổ chức các giờ học trên lớp cùng các hoạt động ngoại khóa sôi nổi, bổ ích cho các bé. Dự kiến, sẽ có khoảng 1,5 triệu em nhỏ thuộc hơn 5.000 trường mầm non của 23 tỉnh, thành kể trên được học và thực hành với nội dung đào tạo về ATGT của “Tôi yêu Việt Nam” phiên bản hoàn toàn mới “Vui giao thông”, trong năm học 2021 - 2022.

Phần thảo luận của giáo viên về kế hoạch triển khai chương trình trong năm học HVN

Là nhà tổ chức, HVN hy vọng thông qua tập huấn Hướng dẫn giáo dục an toàn giao thông - Triển khai chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trong cấp học giáo dục mầm non năm học 2021 - 2022, cán bộ quản lý và giáo viên của các cơ sở mầm non sẽ triển khai hiệu quả chương trình “Tôi yêu Việt Nam” nói riêng và hoạt động giáo dục ATGT cho trẻ em nói chung, từ đó từng bước hình thành và nâng cao nhận thức của thế hệ tương lai về văn hóa tham gia giao thông an toàn, văn minh.