Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 tại quận 1, TP.HCM

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và các trường mầm non năm học 2020 - 2021 như sau:

Đối với bậc mầm non, Ban tuyển sinh quận 1 huy động 100% trẻ 5 tuổi (sinh năm 2015) có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại quận vào học các trường mầm non theo địa bàn.

Trong năm học mới, quận 1 có 3 trường mầm non thực hiện theo mô hình trường tiên tiến hiện đại với chỉ tiêu tuyển sinh như sau: Trường mầm non Bé Ngoan tuyển 100 trẻ 3 tuổi, 90 trẻ 4 tuổi và 5 tuổi thường trú tại quận 1, ưu tiên phường Đa Kao. Trường mầm non Bến Thành tuyển 100 trẻ 3 tuổi, 120 trẻ 4 tuổi, ưu tiên phường Bến Thành. Trường mầm non 30.4 tuyển 75 trẻ 3 tuổi, 90 trẻ 4 tuổi, ưu tiên phường Bến Nghé.

Trường mầm non nhận đơn đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ pgdquan1.hcm.edu.vn từ ngày 1 đến 5.7

Kế hoạch phân tuyến như sau

Đối với tuyển sinh lớp 1: Các trường tiểu học nhận học sinh theo giấy gọi đi học lớp 1 được phân tuyến theo hộ khẩu thường trú, tạm trú dài hạn (KT3 - hộ khẩu thường trú ở các địa phương khác không phải TP.HCM).

Từ ngày 26 đến 30.6, học sinh nhận giấy gọi vào học lớp 1 tại UBND phường nơi cư trú. Các trường tiểu học nhận hồ sơ nhập học của học sinh lớp 1 đúng tuyến từ ngày 1 đến 3.7. Học sinh quận 1 có nguyện vọng học ở trường tiểu học khác của quận có thể đăng ký xét tuyển từ ngày 1 đến 5.7 tại địa chỉ pgdquan1.hcm.edu.vn.

Căn cứ vào khả năng tiếp nhận của 16 trường tiểu học công lập và danh sách trẻ sinh năm 2014 thường trú tại quận 1 do UBND các phường cung cấp, UBND quận 1 quy định việc tiếp nhận học sinh vào từng trường cụ thể như sau:

Các trường tổ chức chương trình tiếng Anh tích hợp gồm: Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hòa Bình, Lê Ngọc Hân, Trần Hưng Đạo, Lương Thế Vinh, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Huệ, Kết Đoàn.

Tuyển sinh lớp 6: Tất cả học sinh hoàn thành bậc tiểu học tại các trường công lập trong quận 1 được phân tuyến vào các trường THCS theo quy định. Trường tiểu học sẽ thông báo cho phụ huynh về việc phân tuyến hoặc phụ huynh tra cứu tại địa chỉ pgdquan1.hcm.edu.vn.

Bảng phân tuyến vào lớp 6 như sau:

Căn cứ vào số lượng học sinh được phân tuyến vào trường, nếu còn khả năng tiếp nhận, các trường THCS có thể tổ chức xét tuyển học sinh diện ngoài tuyến.

Các trường THCS nhận đơn đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ pgdquan1.hcm.edu.vn từ ngày 15 đến 19.7.

Cũng trong kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và các trường mầm non năm học 2020 - 2021, Ban tuyển sinh quận 1 quy định Trường THCS Huỳnh Khương Ninh thực hiện mô hình trường tiên tiến nhận hồ sơ từ ngày 15 đến 26.7. Danh sách học sinh lớp 6 sẽ công bố vào ngày 5.8.