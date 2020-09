Kết quả ấn tượng của học sinh VAS sau một năm học nhiều biến động

Thành tích học sinh cao hơn 20% - 34% so với năm học trước

Ở kỳ thi Trung học Đại cương Quốc tế IGCSE, 93% học sinh khối 10 đạt điểm Khá đến Xuất sắc (C-A*), cao hơn 20% so với năm học trước (73%). Trong đó, tỷ lệ học sinh đạt điểm Giỏi đến Xuất xắc (B-A*) cao gấp đôi so với năm ngoái với 81% (so với 41%). Toàn VAS, có 27 học sinh đạt điểm A-A* ở tất cả 5 môn thi.

94% học sinh VAS khối 11 đạt điểm Khá đến Giỏi (C-A) trong kỳ thi AS Level, tăng 22% so với năm học trước (72%), trong đó có 4 học sinh đạt 4 điểm A tuyệt đối. Đặc biệt, học sinh lớp 11 theo học chương trình Toán Nâng cao của A Level đã hoàn thành chương trình chỉ trong 1 năm với kết quả rất cao, trong đó có 3 học sinh đạt điểm tuyệt đối A*.

33 học sinh đạt điểm tuyệt đối A-A* tất cả các môn thi ở cả 3 kỳ thi

Tại kỳ thi Tú tài Nâng cao A-Level, VAS có 93% học sinh khối 12 đạt điểm Khá đến Xuất sắc (C-A*), tăng 34% so với năm học trước (59%). Trong đó, 56% học sinh đạt điểm tuyệt đối từ A-A*, cao gấp 2/3 so với năm ngoái (22%). Toàn hệ thống có 33 học sinh đạt điểm tuyệt đối A-A* ở tất cả các môn thi. Trong đó, em Nguyễn Thúy Quỳnh đạt điểm tối đa A* ở cả 4 môn thi và em Nguyễn Xuân Nguyên cũng đạt 3 điểm A* và 1 điểm A. Trước đó, Xuân Nguyên cũng đã đạt thành tích cao nhất quốc gia (Top in country) với môn Kinh doanh ở kỳ thi AS Level, lớp 11.

92% học sinh lớp 12 VAS đạt điểm trung bình từ 7.0 trở lên ở kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT, 100% học sinh VAS đã tốt nghiệp, trong đó 92% (110/120) đạt điểm trung bình từ 7.0 trở lên. Riêng môn Toán, 100% học sinh đạt điểm trên trung bình trở lên, trong đó có 40% học sinh đạt điểm 8 trở lên; điểm trung bình môn Toán của VAS là 7.6, cao hơn 14% so với điểm trung bình của cả nước.

Ở môn tiếng Anh, điểm trung bình của học sinh VAS là 7.4, cao hơn 26% so với điểm trung bình của TP.HCM và cao hơn 62% so với cả nước. Trong đó, có 41% học sinh VAS dự thi đạt điểm 8 trở lên.

41% học sinh VAS đạt điểm tiếng Anh từ 8.0 trở lên, kỳ thi Tú tài Quốc gia

Toàn trường có 8 học sinh đạt điểm 7.0 trở lên ở tất cả các môn thi. Đặc biệt, em Phan Thanh Hoàng Yến đã đạt điểm 4 điểm 8, một điểm 9 và một điểm 10 trong kỳ thi năm nay.

Sẵn sàng bước vào các trường ĐH hàng đầu của thế giới và Việt Nam

Năm học 2019-2020 là một năm học đặc biệt bởi ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng với sự nỗ lực của học sinh, sự thấu hiểu của quý phụ huynh, cùng những cống hiến lặng thầm của tất cả các giáo viên và nhân viên, VAS đã hoàn thành năm học với những thành tích vượt trội so với những năm trước.

Thời gian học trực tuyến đã giúp các em tiếp cận với phương pháp học hiện đại qua nền tảng kỹ thuật số, đồng thời trau dồi ý thức tự giác trong việc tự học tập, nghiên cứu. Việc duy trì nhịp độ học tập trong tình trạng mới của xã hội còn rèn luyện cho học sinh khả năng linh hoạt, thích ứng với mọi tình huống và thay đổi - những kỹ năng quan trọng để các em học tập, làm việc và sinh sống ở cả nước ngoài và Việt Nam trong tương lai.

Các chứng chỉ, bằng cấp của Cambridge có giá trị vĩnh viễn và được công nhận toàn cầu. Tất cả trường ĐH ở Anh, hơn 600 trường đại học ở Mỹ và 9 trường hàng đầu Việt Nam đều chấp nhận chứng chỉ AS và A Level. Kết quả này cùng với chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.5+ và chứng chỉ công nghệ truyền thông và thông tin quốc tế Full License được trang bị tại VAS, học sinh tự tin ứng tuyển và săn học bổng vào các trường ĐH, CĐ danh tiếng. Hiện đã có 15 học sinh lớp 12 và lớp 9 VAS nhận được thư mời nhập học và giành được các suất học bổng với tổng giá trị lên đến hơn 1 triệu USD.