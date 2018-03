Khánh thành 2 trung tâm PTE Academic đầu tiên tại Việt Nam

Sự kiện này đánh dấu sự hợp tác giữa Pearson - tập đoàn giáo dục đến từ Anh quốc và EMG Education và đem đến cho người học thêm một chọn lựa khảo thí tiếng Anh chất lượng cao với nhiều ưu điểm vượt trội.

Lễ khánh thành Trung tâm đào tạo và kiểm tra đánh giá PTE Academic tại TP.HCM diễn ra trang trọng vào sáng 27.3, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà giáo dục của thành phố. Đặc biệt, buổi lễ còn có sự tham gia của các khách mời là đại diện lãnh đạo cấp cao của UBND TP.HCM, đại diện Sở Giáo dục - Đào tạo, Đại sứ Anh tại Việt Nam, Tổng lãnh sự quán Anh tại TP.HCM, Tham tán thương mại Úc và một số cán bộ của các phòng giáo dục, hiệu trưởng các trường: THPT, CĐ, ĐH, các trường quốc tế...

Phát biểu tại buổi khánh thành Trung tâm PTE Academic, ông Alan Malcolm, Chủ tịch Pearson châu Á, cho biết: “Ra đời vào năm 2009 nhằm đáp ứng nhu cầu của các trường ĐH mong muốn có một chuẩn đánh giá trình độ tiếng Anh hiện đại và đáng tin cậy, PTE Academic là bài kiểm tra đầu tiên trên thế giới được thực hiện hoàn toàn trên máy tính với công nghệ chấm điểm tự động, do vậy bài thi có kết quả nhanh, công bằng và linh hoạt... PTE Academic được chấp nhận là chuẩn đánh giá trình độ tiếng Anh bởi các trường ĐH và CĐ ở hơn 50 quốc gia bao gồm Úc, New Zealand, Anh và Mỹ, và được chấp nhận trong tất cả hồ sơ thị thực vào Úc và New Zealand”.

Được biết, bài thi PTE Young Learner và bài thi PTE General được quản lý và khảo sát dưới sự chỉ đạo và hợp tác của Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM đã có được sự đón nhận tích cực ban đầu của học sinh. Trong năm 2018 và 2019, Pearson tiếp tục cải tiến để bài thi ngày càng thân thiện với người thi hơn.

Có thể nói, việc mở hai trung tâm khảo thí tại TP.HCM và Hà Nội hứa hẹn đem lại sự chọn lựa mới cho các học sinh Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội học thuật trong nước và quốc tế, đạt được những chứng chỉ được công nhận trên toàn thế giới. Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM tham dự chương trình cũng đánh giá rất cao về việc ra đời của PTE Academic ở Việt Nam - một kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh được công nhận rộng rãi tại 100% các trường đại học tại Úc, New Zealand và Ireland, 95% các trường ĐH Anh, đa số các trường của Canada, và ngày càng nhiều các trường ĐH tại Mỹ, trong đó có Trường kinh doanh Harvard và ĐH Yale... Theo ông Sơn, TP.HCM có 1,7 triệu học sinh, và hằng năm có từ 2.000 - 3.000 học sinh thành phố tiếp tục tham gia các bậc ĐH và CĐ quốc tế, do vậy nhu cầu đánh giá năng lực tiếng Anh của học sinh thành phố là rất lớn.

Tin liên quan EMG được ủy quyền tổ chức khảo thí chứng chỉ tiếng Anh của Pearson Education tại VN

Cũng theo ông Sơn, cần thông tin, giới thiệu rộng rãi đến các trường học, phụ huynh và học sinh về bài thi PTE Academic như một lựa chọn mới góp phần nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế của người dân thành phố. “Về phía ngành GD-ĐT, chúng tôi sẽ có dự thảo trình UBND TP trong kế hoạch tuyển sinh trong các chương trình tiếng Anh tăng cường, các chương trình toán, khoa học... sẽ có thêm chuẩn PTE để làm tiêu chuẩn đầu vào cho các em học sinh”, ông Sơn chia sẻ.