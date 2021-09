Theo đó chỉ cho phép bảo lưu một số trường hợp nhất định ví dụ chẳng may bị bệnh, đi nghĩa vụ quân sự… Lúc đó, thí sinh làm đơn và sẽ được xem xét bảo lưu kết quả với lý do chính đáng. Còn nếu thí sinh không muốn nhập học thì không thể lấy lý do bảo lưu điểm cho năm sau.