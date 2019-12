Khi nền kinh tế Gig phát triển: Giỏi chưa đủ - cần trang bị đủ kỹ năng

Nền kinh tế Gig - sự chuyển mình của nền kinh tế tương lai

Nền kinh tế Gig (Gig Economy) hay còn gọi là Nền kinh tế việc làm tự do, ở đó người tham gia không cần sở hữu tài sản giá trị hay vốn đầu tư. Điều kiện cần chính là họ phải có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nhất định trong một lĩnh vực. Những người lao động sẽ được kết nối tự do thông qua mạng xã hội hay ứng dụng tìm việc.

Theo khảo sát, số lao động tham gia trong nền kinh tế tự do tại Anh đã tăng đến 72% từ năm 2010. Tại Mỹ, chuyên trang CNN Money dẫn số liệu dự báo, con số này sẽ là 44% vào năm 2020, từ mức 34% hiện nay. Với tốc độ phát triển như trên, diễn đàn quốc tế Medium nhận xét rằng: nền kinh tế tự do sẽ chiếm 50% lực lượng lao động vào năm 2020 và con số sẽ là 80% vào năm 2030.

Những cơ hội và thách thức từ nền kinh tế Gig

Cơ hội cho thế hệ tương lai:

Công việc trong nền kinh tế Gig sẽ mang đến cho người lao động cơ hội trở thành “sếp của chính mình” khi có thể tự do, độc lập làm việc tại mọi địa điểm vào mọi lúc họ muốn, mang đến sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Theo một báo cáo từ Upwork - nền tảng việc làm tự do toàn cầu lớn nhất hiện nay, 84% người làm việc tự do đang tận hưởng lối sống ưa thích của họ so với 54% những người làm việc truyền thống.

Thách thức từ nhà tuyển dụng:

Những thay đổi trên thị trường lao động trong bối cảnh kinh tế Gig sẽ khiến doanh nghiệp xem xét những cách thức tuyển dụng dựa trên kỹ năng (skilled-based) thay vì phân loại mô tả công việc truyền thống. Doanh nghiệp có thể tối đa hiệu suất lao động qua việc sử dụng các phần mềm máy tính, tự động hóa quy trình bằng robot (Robotic Process Automation - RPA) và người lao động chỉ cần sử dụng kỹ năng của mình để tạo giá trị gia tăng cho hoạt động doanh nghiệp.

Thách thức đối với phụ huynh:

Có thể thấy, xu hướng việc làm và các yêu cầu tuyển dụng ngày càng khắt khe và không ngừng đổi mới trong mọi lĩnh vực. Hơn bao giờ hết, các phụ huynh 4.0 dành nhiều sự quan tâm đến nghề nghiệp và nền kinh tế tương lai, nơi mà con họ sẽ đảm nhận vai trò lực lượng lao động chủ lực. Trước những biến đổi không ngừng của công nghệ và xã hội, vai trò của phụ huynh trở nên vô cùng quan trọng trong việc giúp con chủ động lên lộ trình phát triển phù hợp. Vấn đề đặt ra cho ba mẹ là cần làm gì để giúp con khám phá bản thân, xác định được tiềm năng của bản thân để có hướng đi đúng?

Kỹ năng “sống còn” trong nền kinh tế Gig

Trong nền kinh tế Gig, bối cảnh thương mại toàn cầu hóa và tự động hóa, khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc trở thành yếu tố bắt buộc. Ngoài ra, để tránh khỏi nguy cơ bị đào thải bởi công nghệ AI, máy tính và Robot, hành trang tích lũy của thế hệ tương lai cần thông thạo 6 kỹ năng của thế kỷ 21 gồm: kỹ năng sáng tạo, tư duy phản biện, hợp tác, giao tiếp, tự hoàn thiện bản thân và kiến thức công nghệ. Đây được xem là định hướng đào tạo quan trọng trong tương lai, giúp người lao động có tâm thế tự tin, sẵn sàng ứng phó trước mọi khó khăn và thách thức.

Mô hình kinh tế Gig hứa hẹn sẽ mang đến sự chuyển dịch mạnh mẽ trong việc định hình lại cơ cấu lao động cũng như thay đổi diện mạo của nền kinh tế. Là thế hệ dẫn dắt con trẻ đến tương lai, ba mẹ cần có định hướng đúng đắn ngay từ bây giờ. Hãy cùng hiểu con với ILA Quiz để có thể giúp con trang bị những kỹ năng cần thiết cho mai sau.