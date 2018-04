Khi thách thức trở thành cơ hội cho sinh viên ngành điều dưỡng

Là người gần gũi và cập nhật nhanh nhất diễn biến tình trạng bệnh tật của bệnh nhân, nên các điều dưỡng viên được bệnh nhân và người nhà nhất mực tin tưởng và gửi gắm tại các trung tâm y tế, viện dưỡng lão hay bệnh viện. Tuy nhiên, sự gia tăng số lượng người cao tuổi hiện nay ở nhiều nước cùng số lượng bệnh nhân ngày càng tăng khiến nguồn cung cấp các điều dưỡng viên ngày càng trở nên khan hiếm, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Trong khối ngành Khoa học sức khỏe, đào tạo điều dưỡng đang trở thành tiêu điểm mà ĐH Duy Tân đã có những chuẩn bị chu đáo nhất để đón lứa sinh viên mới năm 2018, những thí sinh có niềm yêu thích đặc biệt cho ngành học này.

Nguồn nhân lực điều dưỡng đang thiếu hụt tại nhiều quốc gia

Một trong những lý do đẩy nguồn nhân lực điều dưỡng rơi vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng chính là tốc độ già hóa dân số đang tăng nhanh. Theo Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế): VN đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011 và với tốc độ thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Hiện tại, nước ta có khoảng 10,1 triệu người cao tuổi, trong đó từ 80 tuổi trở lên đã có 2 triệu người. Không chỉ riêng với VN, nhiều quốc gia phát triển trên thế giới cũng đang rơi vào tình trạng đáng báo động này, trong đó đặc biệt là Nhật Bản. Theo thống kê, Nhật Bản hiện có 32,7 triệu người trên 65 tuổi, chiếm 25,75% dân số. Trong 10 năm tới, Nhật Bản cần 700.000 nhân viên điều dưỡng, trong khi số lượng nhân lực hoạt động trong ngành này chỉ vào khoảng 300.000 - 400.000 người. Tốc độ già hóa dân số nhanh khiến nhu cầu về nguồn nhân lực điều dưỡng theo đó cũng tăng vọt tại nước này.

Đến VN để tìm nguồn nhân lực điều dưỡng lành nghề

Ngay khi nhận định rõ tỉ lệ già hóa dân số trên toàn thế giới đang tăng cao, Bộ Y tế VN đã chỉ đạo mở rộng đào tạo nhân lực ngành điều dưỡng. Nhiều trường ĐH đã tiếp nhận chủ trương này đồng thời lên kế hoạch đào tạo và bước đầu khắc phục được phần nào tình trạng thiếu hụt nhân lực tại các cơ sở y tế. Trước năng lực cung cấp nhân lực cho khoảng trống thiếu hụt trong ngành điều dưỡng của VN, các nước như Đức, Nhật Bản, Thụy Điển, Mỹ… đã tìm đến VN để tìm kiếm những nguồn nhân lực điều dưỡng viên giỏi. Điều này tạo nên cơ hội lớn cho sinh viên tốt nghiệp ngành điều dưỡng tại VN, mở ra nhiều cơ hội việc làm ở nước ngoài.

Sinh viên ngành Điều dưỡng thực hành tại ĐH Duy Tân

Vài năm trở lại đây, ĐH Duy Tân đã đón rất nhiều đoàn đại biểu hoạt động trong lĩnh vực Điều dưỡng đến từ Nhật Bản, Thụy Điển, Mỹ… tới tham quan trường và đặt vấn đề hợp tác cung cấp, đào tạo nguồn nhân lực. Sau quá trình thương thảo, ĐH Duy Tân đã ký kết với Tập đoàn Phúc lợi Xã hội Seirei (Nhật Bản) để đào tạo, hướng nghiệp cho sinh viên điều dưỡng, ký kết biên bản ghi nhớ với ĐH Halmstad (Thụy Điển) để thực hiện trao đổi sinh viên, trao đổi giảng viên và chuyển giao công nghệ hiện đại giữa hai trường. Ở một hướng đi khác, ĐH Duy Tân đã ký kết với Hội đồng Quốc gia Người cao tuổi Khiếm thị Nhật Bản, Chi nhánh Kinki để đưa sinh viên Khoa Điều dưỡng, sinh viên đã tốt nghiệp điều dưỡng tại ĐH Duy Tân sang học tập tại Trường Đào tạo Nhân viên Chăm sóc Y tế (Kaigo Fukushi Shi) để có cơ hội ở lại làm việc tại đất nước này.

ĐH Duy Tân cũng đã ký kết với ĐH Fooyin, Đài Loan triển khai đào tạo chuyên ngành thạc sĩ khoa học điều dưỡng. Đây là cơ hội để sinh viên học điều dưỡng tại ĐH Duy Tân và các cơ sở đào tạo khác có thể chuyển tiếp học Cao học ngay sau khi tốt nghiệp ĐH, nhận bằng Thạc sĩ Khoa học điều dưỡng (Master of Science in Nursing) do ĐH Fooyin cấp.

Đại diện các đơn vị tìm đến ĐH Duy Tân để hợp tác đều có nhận định rất tốt về nguồn nhân lực Điều dưỡng của VN cũng như nhân lực điều dưỡng do ĐH Duy Tân đào tạo. Bà Yuko Kamata - Ủy viên Ban Chấp hành thường trực, phụ trách Kế hoạch nhân sự của Tập đoàn Seirei (Nhật Bản) khẳng định: “Có ấn tượng rất tốt về ĐH Duy Tân cũng như về các bạn sinh viên tại đây. Hiện tại, VN đã có gần 1.000 điều dưỡng viên đang làm việc tại Nhật Bản với vai trò là nhân viên điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Các bạn đều có những đức tính cần thiết của một điều dưỡng viên kiểu mẫu như cẩn trọng, nhanh nhẹn, năng động và đặc biệt là có tấm lòng với bệnh nhân".

Tâm huyết đào tạo điều dưỡng viên tại ĐH Duy Tân

Trước tiên, ĐH Duy Tân xây dựng các chương trình đào tạo Khoa học sức khỏe một cách chuẩn mực, dựa trên sự hợp tác, tham khảo chương trình từ các ĐH uy tín trên thế giới như: ĐH Illinois ở Chicago (UIC) - trường có các chương trình đào tạo Y-Dược quy mô nhất Mỹ, và ĐH Pittsburgh (UPitt) - xếp thứ 5 trong Top 15 trường có nghiên cứu Y khoa hàng đầu nước Mỹ. Bên cạnh đó, ĐH Duy Tân còn áp dụng nhiều hình thức giảng dạy mới nhằm giúp sinh viên được học tập với các tiến bộ khoa học kỹ thuật hàng đầu, trong đó có nhiều sản phẩm nhập ngoại và cả của ĐH Duy Tân như sản phẩm “Ứng dụng công nghệ mô phỏng thực tại ảo 3D xây dựng cơ thể người phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong khối ngành khoa học sức khỏe”. Đây là sản phẩm của Trung tâm Mô phỏng & Mô hình hóa (Center of Visualization & Simulation - CVS) thuộc ĐH Duy Tân đã được trao Giải Nhất Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2017.

Trong suốt quá trình đào tạo, ĐH Duy Tân thường xuyên mời các y tá giàu kinh nghiệm đến từ Đức, Hà Lan và Israel sang cung cấp các kiến thức tiên tiến nhất về chăm sóc bệnh nhân cho sinh viên. Đặc biệt, nhằm tạo điều kiện tốt nhất về thực tập thực tế cho sinh viên ngành điều dưỡng, ĐH Duy Tân đã ký kết hợp tác với 18 bệnh viện lớn nhỏ để sinh viên có cơ hội học tập trực tiếp từ các y bác sĩ có uy tín cũng như được thực hành lâm sàng với bệnh nhân tại: Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C, Bệnh viện Bộ công an 199, Bệnh viên Quân y 17…

Mùa Tuyển sinh 2018, ĐH Duy Tân quyết định trao nhiều Học bổng cho các thí sinh theo học ngành điều dưỡng đa khoa tại trường:

• Học bổng Duy Tân trị giá từ 1.000.000 - 5.000.000 VNĐ cho những thí sinh đăng ký vào học ngành điều dưỡng đa khoa có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ kỳ thi THPT Quốc gia >= Điểm trúng tuyển từ 3 đến 10 điểm.

• Học bổng trị giá từ 500.000 - 2.000.000 VNĐ cho những thí sinh đăng ký vào học ngành điều dưỡng đa khoa có tổng điểm xét tuyển Học bạ THPT từ 22 điểm trở lên.

Môn xét tuyển: Ngành học Mã ngành Môn xét tuyển Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia Xét tuyển kết quả học bạ năm lớp 12 Điều dưỡng Đa khoa 7720301

1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, KHTN, Văn 3. Toán, Hóa, Sinh 4. Toán, Sinh, Văn 1. Toán, Lý, Hóa 2. Toán, Hóa, Sinh 3. Toán, Sinh, Văn 4. Văn, Toán, Hóa