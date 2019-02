Khóa học chống buôn bán động vật hoang dã đầu tiên tại VN

Trung tâm hành động vì động vật hoang dã VN (WildAct) cho biết đã liên kết cùng Trường ĐH Vinh (TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) ra mắt khóa học ngắn hạn đầu tiên về hoạt động chống buôn bán, tiêu thụ trái phép sản phẩm động vật hoang dã tại VN diễn ra từ 18.2 - 12.4.2019 tại Trường ĐH Vinh.

Khóa học có tên “Chống lại hoạt động buôn bán trái phép sản phẩm hoang dã”. Đây là khóa học duy nhất và đầu tiên tại VN về công tác đấu tranh chống hoạt động này. Mục tiêu đào tạo người học cách tiếp cận và tìm giải pháp cho những thách thức của nạn buôn bán và tiêu thụ trái phép sản phẩm từ hoang dã, theo hướng tích hợp và có sự liên kết từ nhiều chuyên ngành.

Đối tượng tham dự là sinh viên bậc cao học tại các trường ĐH ở VN với chuyên ngành liên quan (sinh học, quản lý đa dạng sinh học, pháp luật và pháp lý…) và người đã đi làm, quan tâm đến công tác bảo tồn hoang dã, cam kết chống lại nạn buôn bán và tiêu thụ bất hợp pháp động thực vật hoang dã.

Đội ngũ giảng viên trực tiếp giảng dạy lý thuyết đến từ khoa sinh học, kinh tế và luật của Trường ĐH Vinh. Song song đó là nội dung chia sẻ thực tiễn từ khách mời đến từ những tổ chức bảo tồn lớn đang hoạt động tại VN: TRAFFIC, Fauna and Flora International - Vietnam Programme, Free the Bears, Animals Asia Foundation, Save Vietnam’s Wildlife, Asian Turtle Program, Wildlife Conservation Society, IUCN Vietnam, World Wide Fund for Nature và Endangered Primate Rescue Centre.