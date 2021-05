Làm thế nào để tăng khả năng trúng tuyển vào lớp 10?

Tỷ lệ chọi từng trường cụ thể

Ngày 4.5, Sở GD- ĐT TP.HCM đã công bố số liệu thống kê học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 tại các trường THPT công lập năm học 2021 - 2022.

Căn cứ vào số liệu này, ông Trần Mậu Minh, nguyên hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (Quận 1, TP.HCM) - chuyên gia tư vấn về tuyển sinh lớp 10 , đã tính toán tỷ lệ chọi và đưa ra bảng so sánh với tỷ lệ chọi của kỳ tuyển sinh 2020.

Theo bảng tính toán của thầy Minh, trong tổng số 108 trường THPT công lập có 61 trường có tỷ lệ chọi tăng, 45 trường có tỷ lệ chọi giảm và 2 trường giữ tỷ lệ bằng năm trước. Trong đó, những trường tốp đầu như THPT Nguyễn Thượng Hiền , Nguyễn Thị Minh Khai, Bùi Thị Xuân, Trần Phú, Mạc Đĩnh Chi… đều tăng tỷ lệ chọi.

Riêng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền có tỷ lệ chọi cao nhất và độ tăng cũng chiếm vị trí số 1. Trong suốt nhiều năm qua, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền có điểm chuẩn cao nhất TP.HCM.

Trong khi đó, ba trường THPT thực hiện mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập là Lê Quý Đôn, Nguyễn Du, Nguyễn Hiền có tỷ lệ chọi năm 2021 giảm so với năm trước.

Điều chỉnh hay không?

Được biết, tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 thường của TP.HCM năm nay là 63.720 học sinh và tổng số thí sinh đăng ký nguyện vọng là 83.525 em. Như vậy, khoảng 20.000 học sinh sẽ không có cơ hội trúng tuyển vào lớp 10 công lập.

Trúng tuyển vào lớp 10 công lập không phải do điểm thi cao hay thấp mà do tổng điểm tuyển sinh của thí sinh có đáp ứng được điểm chuẩn của 1 trong các nguyện vọng đã lựa chọn. Do đó, học sinh cần phải chọn nguyện vọng phù hợp.

"Nếu thực lực dựa vào điểm thi học kỳ 2 phù hợp với điểm chuẩn của trường đăng ký, cộng với yếu tố tỷ lệ chọi năm nay biến động không đáng kể thì thí sinh có thể tự tin giữ nguyên nguyện vọng đã đăng ký. Tuy nhiên, nếu tỷ lệ chọi của trường mà thí sinh đã chọn tăng mạnh thì cần cân nhắc thay đổi nguyện vọng vào một trường có mặt bằng điểm chuẩn thấp hơn để tăng khả năng trúng tuyển", thầy Minh lưu ý.

Còn bà Nguyễn Đoan Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (Quận 1), tư vấn: "Nếu thí sinh dựa vào năng lực của mình trong quá trình học thì đừng hoang mang đổi nguyện vọng lớp 10".

"Học sinh nên tư vấn thêm với giáo viên dạy 3 môn thi vì thầy cô nắm rõ sức học nên có thể đưa ra lời khuyên phù hợp về việc thay đổi nguyện vọng lớp 10. Học sinh cần chú ý là chỉ còn gần 1 tháng nữa nên cần lập kế hoạch ôn tập hiệu quả và xem kỹ lại các môn thi", bà Trang nói.