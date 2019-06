Lãnh đạo Bộ GD-ĐT thị sát chấm thi THPT quốc gia

Sáng 29.6, Hội đồng thi tỉnh Thái Bình tiến hành khai mạc chấm thi môn tự luận kỳ thi THPT quốc gia 2019 . Ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Bình cho hay, toàn tỉnh năm nay có hơn 18.0000 thí sinh dự thi, tương đương với số lượng bài thi môn ngữ văn.

Ban chỉ đạo thi của tỉnh đã tổ chức 6 tổ chấm bài thi tự luận, tiến hành chấm hai vòng với 12 phòng chấm thi độc lập và bắt đầu tiến hành nghiên cứu đáp án, hướng dẫn chấm thi để chấm từ chiều nay, đảm bảo đúng quy trình, tiến độ chấm thi theo quy chế.

Khu vực chấm thi của tỉnh Thái Bình đã chính thức làm việc từ sáng 29.6

Phát biểu với toàn thể bộ cán bộ, giám khảo tham gia chấm thi tại buổi khai mạc chấm thi, ông Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh đến bài học sâu sắc của năm 2018 là sai phạm ở khâu chấm thi.

Theo ông Độ, kỳ thi năm nay, khâu coi thi đã có thể tạm kết luận là diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tuy nhiên, sự thành công của kỳ thi này phụ thuộc rất lớn vào khâu chấm thi. Do vậy, bên cạnh những giải pháp mang tính kỹ thuật, tăng cường an ninh và thanh kiểm tra trong khâu chấm thi mà Bộ GD-ĐT đã quy định thì sự thành công của khâu chấm thi phụ thuộc rất lớn vào ý thức, trách nhiệm của những người tham gia.

Ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT phát biểu tại buổi khai mạc ban chấm thi tự luận của hội đồng thi tỉnh Thái Bình

“Tôi rất mong các thầy cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ chấm thi bằng tất cả trách nhiệm, trí tuệ, sự tâm huyết của mình để đảm bảo kết quả thi công bằng, trung thực nhất, phản ánh được đúng chất lượng bài làm của thí sinh”, ông Độ nói.

Ông Độ cũng lưu ý việc chấm thi tự luận phải được tiến hành nhanh chóng nhưng không vội vàng, đảm bảo đúng tiến độ chấm thi theo quy định nhưng không làm tắt, không bỏ qua bất cứ quy trình nào mà Quy chế thi đã quy định về khâu chấm thi.

Trong sáng nay, Bộ GD-ĐT đã công bố đáp án và hướng dẫn chấm thi môn đầu tiên (môn ngữ văn) để làm căn cứ cho các ban chấm thi trên cả nước, đồng thời giúp học sinh và xã hội cùng giám sát.

Các cán bộ sẽ tham gia chấm thi môn tự luận của Thái Bình

Thứ trưởng Độ lưu ý, các cán bộ chấm thi phải tiến hành nghiên cứu, thảo luận kỹ đáp án, thang điểm và thực hiện nghiêm túc khâu chấm chung ban đầu (ít nhất 10 bài thi ) theo quy định. Mỗi bài thi tự luận phải đảm bảo được 2 cán bộ chấm thi chấm độc lập hoàn toàn. Bên cạnh đó tiến hành chấm kiểm tra ít nhất 5% bài thi tự luận song song với tiến độ chấm thi. Thực hiện đúng nghiêm túc quy định mới áp dụng từ năm nay, đó là tiến hành chấm kiểm tra với những bài thi có điểm cao.

Ông Nguyễn Hữu Độ kiểm tra cơ sở vật chất khu vực chấm thi tự luận

Đoàn kiểm tra của Bộ cũng tiến hành kiểm tra khu vực chấm bài thi trắc nghiệm của tỉnh Thái Bình. Năm nay, Bộ GD-ĐT giao cho trường ĐH Ngoại Thương chịu trách nhiệm chấm toàn bộ bài thi trắc nghiệm của tỉnh này. Tất cả phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh đã được “tập kết” về khu vực chấm an toàn.

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT (bìa trái) trao đổi với ban chấm thi trắc nghiệm tại Thái Bình

Bà Đào Thị Thu Giang, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại Thương, Trưởng ban chấm thi trắc nghiệm tại Thái Bình cho hay, sau khi nhận bàn giao 5 máy chấm từ ban chỉ đạo thi của tỉnh, trường đã huy động hơn 20 cán bộ tiến hành chấm thi. Dự kiến, toàn bộ quy trình chấm thi trắc nghiệm sẽ hoàn tất sau ngày 5.7 tới.

Đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT kiểm tra kỹ điều kiện về máy móc phục vụ chấm thi trắc nghiệm tại Thái Bình

Theo quy định mới áp dụng từ năm nay, các khu vực chấm thi đều trang bị hệ thống camera an ninh giám sát ghi hình tại các phòng bảo quản bài thi, phòng chấm bài thi trắc nghiệm, phòng chấm bài thi tự luận. Hệ thống camera này không có kết nối Internet; phải có bộ lưu điện dự phòng, đảm bảo hoạt động liên tục kể cả khi mất điện lưới; dung lượng lưu trữ dữ liệu của camera tối thiểu là 21 ngày. Ngay sau khi kết thúc công tác chấm thi, thiết bị lưu trữ của camera được niêm phong và được Giám đốc sở GD-ĐT chịu trách nhiệm bảo quản, lưu giữ trong thời gian ít nhất là 1 năm.