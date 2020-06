Lựa chọn của phụ huynh quyết định hướng phát triển của thị trường giáo dục

Một môi trường ổn định để con được phát triển lâu dài, đảm bảo chất lượng đầu ra mà vẫn đáp ứng điều kiện kinh tế gia đình trở thành những tiêu chí được cân nhắc hàng đầu.

Tiết kiệm ngân sách đầu tư cho giáo dục nhưng vẫn đảm bảo đầu ra cho con với chương trình quốc tế song ngữ Ảnh: BC

Đa dạng các phân khúc đầu tư

Những tác động từ dịch Covid-19 đã khiến không ít phụ huynh nhận ra việc chọn trường cho con không đơn giản chỉ là đầu tư về tiền bạc, thời gian mà còn cần sự tính toán kỹ lưỡng về lâu dài để đảm bảo nguồn thu của gia đình có thể lo cho con đến hết bậc đại học.

Tại Việt Nam, trường dành cho học sinh bậc phổ thông được chia làm 3 nhóm chính: Nhóm trường công lập, kế đến là nhóm trường quốc tế hoàn toàn sử dụng 100% chương trình đào tạo của các nước phát triển trên thế giới như Canada, Anh, Úc, Mỹ... tùy theo đối tác chính của trường. Nhóm thứ ba là các trường quốc tế song ngữ, kết hợp giữa chương trình tiếng Việt của Bộ GD-ĐT và chương trình đào tạo quốc tế theo tiêu chuẩn giảng dạy của Anh, Mỹ, Úc... Học phí của mô hình trường song ngữ dao động từ 150 - 400 triệu đồng/năm. Học sinh theo học lộ trình song ngữ được cấp cả hai bằng tú tài nâng cao Cambridge AS, A Level và bằng tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT.

Cân đối giữ đầu ra và tài chính gia đình

Thực tế cho thấy, lựa chọn của phụ huynh đang tác động đến khuynh hướng phát triển của thị trường giáo dục, trong đó mô hình trường song ngữ đang trở thành xu hướng lựa chọn để cân đối giữa chất lượng đầu ra và tài chính gia đình.

Tại Việt Nam, cả hai chương trình quốc tế hoàn toàn và chương trình đào tạo song ngữ đều được xây dựng và thiết kế theo tiêu chuẩn giảng dạy của các nước phát triển trên thế giới, trong đó phổ biến nhất là chương trình giáo dục phổ thông Cambridge.

TP.HCM hiện có 18 đơn vị được công nhận trực thuộc Trường Cambridge, trong đó Trường quốc tế Việt Úc (VAS) có đến 8 đơn vị. Với hơn 2.000 học sinh đăng ký mới mỗi năm, VAS đang là lựa chọn hàng đầu của phụ huynh tại TP.HCM.

Sự phát triển ổn định và chất lượng giáo dục

Chất lượng giáo dục trước hết phải kể đến chất lượng bền vững của chương trình đào tạo và đội ngũ giáo viên, quản lý trường - những yếu tố có được qua nhiều năm kinh nghiệm vận hành, quy mô hoạt động, sự gia tăng số lượng học sinh và đặc biệt là chất lượng đầu ra của học sinh sau khi tốt nghiệp.

VAS hiện là một trong những trường dẫn đầu về quy mô lẫn bề dày lịch sử trong khối các trường có yếu tố nước ngoài tại TP.HCM với gần 9.500 học sinh từ mầm non đến khối 12 đang theo học tại 7 cơ sở. Với gần 1.000 giáo viên trong nước và quốc tế có trình độ chuyên môn cao, VAS cũng là một trong những trường học có số tiết giảng dạy bằng tiếng Anh cao nhất trong số các trường song ngữ cùng chương trình đào tạo (10 - 12 tiết tiếng Anh/tuần ở khối mầm non, 22 tiết/tuần ở khối tiểu học, 23 - 30 tiết/tuần ở khối trung học và 38 tiết/tuần ở lớp 11, 12). Đây cũng là yếu tố giúp học sinh VAS liên tục đạt những thành tích cao và cao hơn kết quả trung bình trên toàn thế giới của CAIE ở các kỳ thi Checkpoint, IGCSE, AS và A Level.