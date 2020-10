Lựa chọn trường đại học để học các ngành Y - Dược - Điều dưỡng

Góp phần đào tạo ra nguồn nhân lực là đội ngũ các y bác sĩ chất lượng, cần thiết hơn cả là môi trường học tập chất lượng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đào tạo và thực hành cho sinh viên. Trong số các trường đại học hiện đang đào tạo khối ngành Khoa học Sức khỏe, Đại học (ĐH) Duy Tân là một trong những thương hiệu giáo dục uy tín, có điểm chuẩn đầu vào cao, chương trình đào tạo chuẩn quốc tế và hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng hiện đại bậc nhất khu vực miền Trung, và thâm niên trên 10 năm với mảng ngành học này.

Trải nghiệm lớp học thực tế tại Trung tâm Mô phỏng Y khoa ĐH Duy Tân

Lựa chọn thí sinh điểm cao đầu vào

Ngành Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ răng-hàm-mặt, Dược sĩ ĐH, Điều dưỡng là những ngành đặc thù liên quan đến mạng sống của con người. Mục tiêu của ĐH Duy Tân là đào tạo sinh viên trở thành các y bác sĩ, điều dưỡng viên có y đức, có kiến thức vững chắc và kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu. Do vậy, chất lượng thí sinh đầu vào của khối ngành Khoa học sức khỏe tại ĐH Duy Tân cũng cao hơn các ngành học khác.

Thí sinh theo học khối Khoa học Sức khỏe tại ĐH Duy Tân có điểm đầu vào cao

Năm 2020, ĐH Duy Tân công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành học dựa trên kết quả THI Tốt nghiệp THPT năm 2020. Trong đó, điểm chuẩn trúng tuyển của khối ngành Khoa học sức khỏe như sau:

- Ngành Điều dưỡng đa khoa: 19 điểm

- Ngành Dược sĩ ĐH: 21 điểm

- Ngành Bác sĩ đa khoa: 22 điểm

- Ngành Bác sĩ răng-hàm-mặt: 22 điểm

Đối với các thí sinh xét tuyển kết quả học bạ THPT vào các ngành thuộc khối ngành Khoa học sức khỏe, bên cạnh điểm chuẩn trúng tuyển còn có thêm các tiêu chí phụ, trong đó:

- Ngành Điều dưỡng (Tổng điểm 3 môn): 19,5 điểm (Thí sinh tốt nghiệp THPT có Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 điểm trở lên).

- Ngành Dược, Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ răng-hàm-mặt (Tổng điểm 3 môn: 24 điểm (Thí sinh tốt nghiệp THPT có Học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên, hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 điểm trở lên).

Hợp tác quốc tế xây dựng chương trình chất lượng

Với mong muốn đóng góp vào việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng, ĐH Duy Tân đã và đang tập trung xây dựng và phát triển khối ngành Khoa học sức khỏe trở thành một trong những khối ngành trụ cột chính của trường. Vì thế, trong nhiều năm qua, ĐH Duy Tân không ngừng nỗ lực liên kết với nhiều trường đại học trên thế giới để chuyển giao chương trình đào tạo, thay đổi cách dạy và cách học, nâng cấp cơ sở thực hành.Tiêu biểu là quá trình hợp tác quốc tế giữa ĐH Duy Tân với các trường Y lớn tại Mỹ, như:

- ĐH Illinois ở Chicago (UIC) - trường có chương trình đào tạo Y-Dược quy mô nhất Mỹ,

- ĐH Pittsburgh (UPitt) - xếp thứ 7 trong Top 15 trường có nghiên cứu Y khoa hàng đầu của Mỹ (vừa qua cũng là trường đã tìm ra kháng thể chống COVID-19),

- Cùng nhiều trường ĐH khác như: ĐH Y khoa Duke - NUS (Singapore), ĐH Ben Gurion (Israel), ĐH Burapha, ĐH Khon Kaen và ĐH Mahidol (Thái Lan), ĐH Sun-Moon và ĐH Dong-A (Hàn Quốc),

ĐH Duy Tân hợp tác với nhiều đại học và bệnh viện lớn để hỗ trợ sinh viên học tập và thực tập

Đối với ngành Bác sĩ đa khoa, sinh viên sẽ được lĩnh hội các kiến thức chuyên ngành về: Nhi tâm thần, Nhiễm lao - Bệnh phổi, Chấn thương chỉnh hình, Ung thư, Ngoại thần kinh, Tai-Mũi-Họng, Nội da liễu, Ngoại nội tiết, Y học lâm sàng, Huyết học…

Đối với ngành Bác sĩ răng-hàm-mặt, sinh viên sẽ được tiếp thu những kiến thức mới nhất hiện nay như: Cấu tạo, chức năng và hoạt động của hệ nhai trong cơ thể người; Chẩn đoán và xử lý những bệnh răng-hàm-mặt thông thường như: sâu răng, nha chu, viêm nhiễm răng miệng; Chẩn đoán và tiền xử lý một số bệnh răng-hàm-mặt như: lệch lạc răng, mất răng, ung thư, dị tật bẩm sinh, viêm nhiễm chấn thương hàm mặt…

ĐH Duy Tân ký kết với nhiều tổ chức để đào tạo và đưa sinh viên đi du học, tiếp cận các cơ hội việc làm

Đối với ngành Điều dưỡng, ĐH Duy Tân đã thiết lập mối quan hệ và ký kết hợp tác nhiều tổ chức như:

- Tập đoàn Suganuma Nhật Bản,

- Công ty cổ phần LC Partners,

- Tập đoàn Phúc lợi Xã hội Seirei (Nhật Bản),…

cùng một số trường đại học ở Israel, Thụy Điển, Thái Lan, Philippine… để tạo điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn và mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp tục theo học: Chương trình Thạc sĩ Điều dưỡng Quốc tế có sự hợp tác của ĐH Duy Tân và ĐH FooYin, Đài Loan… triển khai với lộ trình đào tạo 24 tháng. Khóa đầu tiên của chương trình Thạc sĩ Điều dưỡng Quốc tế vừa tốt nghiệp, các học viên hoàn thành chương trình đã nhận được bằng Thạc sĩ Khoa học điều dưỡng (Master of Science in Nursing) do ĐH FooYin cấp.

Các giáo sư từ ĐH Pittsburgh, Hoa Kỳ tập huấn thực hành mô phỏng y khoa tại Trung tâm Mô phỏng Y khoa MedSim của ĐH Duy Tân

Đối với ngành Dược sĩ ĐH, nhà trường đã đầu tư xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao với hệ thống học liệu và giáo trình hiện đại cùng đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm. Chương trình đào tạo ngành Dược sĩ ĐH của ĐH Duy Tân được thiết kế với thời gian đào tạo 5 năm nhằm đảm bảo trang bị cho sinh viên có được một nền tảng kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp vững chắc. Cụ thể, sinh viên sẽ được học các kiến thức về:

- Sinh học Đại cương - Di truyền,

- Hóa học Đại cương - Vô cơ,

- Tổ chức và Quản lý - Pháp chế dược,

- Dược liệu,

- Bệnh học,

- Dược lý,

- Quản trị kinh doanh dược,

- Hóa dược,

- Bào chế và Sản xuất dược…

Sinh viên sẽ được học tập và thực hành ở các lĩnh vực như: Sản xuất và Phát triển thuốc; Dược lâm sàng; Quản lý và kinh tế dược; Đảm bảo chất lượng thuốc; Dược liệu; Dược cổ truyền…

Sau khi học xong chương trình ĐH, các Tân Dược sĩ có thể chuyển tiếp lên chương trình Thạc sĩ Tổ chức quản lý dược của ĐH Duy Tân để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp.

Các giảng viên khoa Điều dưỡng ĐH Duy Tân tu nghiệp tại Đài Loan (ảnh trên) và tham dự lớp đào tạo 2 tháng về Mô phỏng Y khoa tại ĐH Pittsburgh, Mỹ

Sinh viên theo học khối ngành Khoa học Sức khỏe sẽ được tiếp cận phương pháp:

- PBL (Problem-Based Learning hoặc Project-Based Learning).

Đây là một phương pháp giảng dạy và học tập tích cực dựa trên dự án được áp dụng trong các ngành Khoa học sự sống và y tế ở nhiều trường đại học hàng đầu trên thế giới. Ngoài ra, ĐH Duy Tân còn tham khảo một số phương pháp giảng dạy, thực hành mới như:

- Phương pháp Mô phỏng (Simulation),

- Thực hành Điều dưỡng dựa vào chứng cứ (Evidence-based Nursing Practice),

- TBL (Học tập dựa vào nhóm - Team-based Learning)...

tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với các hướng đào tạo mới nhất trên thế giới.

GS. Ara Tekian - ĐH Illinois, Mỹ (ảnh trên) và các cán bộ của Trung tâm Mô phỏng WISER - ĐH Pittsburgh, Mỹ tập huấn cho giảng viên của ĐH Duy Tân cùng các bác sĩ tại một số bệnh viện ở Đà Nẵng

Các phòng thí nghiệm hiện đại với nhiều sản phẩm hỗ trợ đào tạo

Chương trình đào tạo các ngành thuộc khối ngành Khoa học Sức khỏe tại ĐH Duy Tân luôn đặc biệt chú trọng đến kỹ năng thực hành. Nhà trường rất tích cực đầu tư hệ thống phòng thí nghiệm với các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác dạy và học như:

- Phòng Thí nghiệm Lý-Hóa-Sinh,

- Phòng Thực hành sinh lý bệnh-miễn dịch,

- Phòng Thực hành vi sinh - ký sinh trùng,

- Phòng Thí nghiệm huyết học,

- Phòng Thực hành mô học - giải phẫu bệnh,

- Phòng Thí nghiệm hóa phân tích,

- Phòng Thực hành điều dưỡng,

- Trung tâm Mô phỏng y khoa MedSim…

Hệ thống phòng thí nghiệm, phòng thực hành hiện đại phục vụ đào tạo các ngành Y-Dược-Điều dưỡng

Ngoài ra, công cụ hỗ trợ đắc lực cho sinh viên nâng cao kỹ năng và thẩm thấu kiến thức một cách hiệu quả nhất phải kể đến các sản phẩm như:

- Ứng dụng Giải phẫu 3D trong Y học: với hơn 3.924 chi tiết mô phỏng các hệ quan trong cơ thể người thật được thiết kế theo công nghệ 3D;

- Sản phẩm eCPR: hệ thống huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu hồi sức tim, phổi vì cộng đồng;

- Máy thở “dtu-VENT Ver2.0”: với đầy đủ các chức năng của một máy thở y tế chuyên nghiệp, đáp ứng các thông số cấp cứu và điều trị bệnh nhân Covid-19…

Tất cả các sản phẩm hữu ích trên được phát minh và sáng chế bởi đội ngũ cán bộ, giảng viên ĐH Duy Tân được đào tạo, huấn luyện bài bản ở nước ngoài nhằm phục vụ cho công tác dạy và học cũng như hỗ trợ phòng chống, khám và chữa bệnh cộng đồng.

Các sản phẩm hỗ trợ tối đa cho sinh viên học tập

Bên cạnh đó, sinh viên ngành Dược sĩ ĐH còn có ưu thế rất lớn trong việc nâng cao kỹ năng bằng cách thực hành trực tiếp ngay tại Nhà thuốc ĐH của ĐH Duy Tân. Nhà thuốc này có đầy đủ các điều kiện như bất kỳ nhà thuốc nào khác đang kinh doanh thực tế. Do vậy, sinh viên sẽ được các Dược sĩ tại nhà thuốc hướng dẫn tận tình về cách thức tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc, phân tích cách dùng thuốc trong các ca lâm sàng…

Nhà thuốc ĐH hỗ trợ tối đa cho việc học và thực hành của sinh viên ngành Dược sĩ ĐH

Với định hướng đào tạo ứng dụng, ĐH Duy Tân không chỉ đầu tư hệ thống cơ sở vật chất hiện đại phục vụ công tác dạy và học mà còn áp dụng chiến lược hợp tác chặt chẽ với các bệnh viện, công ty dược và chuỗi nhà thuốc uy tín nhằm tạo cơ hội trau dồi kiến thức, rèn luyện năng lực chuyên môn thông qua sự chỉ dẫn của các Bác sĩ, Dược sĩ có uy tín.

Mùa tuyển sinh 2020, ĐH Duy Tân có nhiều suất học bổng ưu đãi đặc biệt dành cho các thí sinh theo học khối ngành Khoa học Sức khỏe:

- Các thí sinh thuộc các tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, Kontum, Đăk Nông, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, sẽ nhận được: Voucher Học bổng trị giá 2.500.000 đồng khi đăng ký vào ngành Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ răng-hàm-mặt, Điều dưỡng và voucher Học bổng trị giá 2.900.000 đồng khi đăng ký vào ngành Dược sĩ ĐH.

- Các thí sinh không thuộc các tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, Kontum, Đăk Nông, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, sẽ nhận được voucher Học bổng trị giá 2.200.000 đồng khi đăng ký vào tất cả các ngành thuộc khối ngành Khoa học sức khỏe.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Tuyển sinh, ĐH Duy Tân

254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

Đường dây nóng: 1900.2252 - 0905.294390 - 0905.294391

Mọi thông tin về tuyển sinh thí sinh có thể tìm hiểu chi tiết tại:

Điện thoại: (0236) 3653.561-3650.403 - Fax: (0236) 3650.443

Facebook: tuyensinhdtu; Zalo: 0905.294.390 - 0905.294391