Mâu thuẫn từ thời THCS, hai nữ sinh lớp 10 giật tóc, đánh nhau trong lớp

Cụ thể, trong video là hình ảnh 2 nữ sinh đang túm áo, túm tóc và đánh liên tục vào đối phương. Trong lúc hai bạn nữ này đánh nhau, một số bạn khác không những không can ngăn mà còn nhảy vào túm tóc, đánh vào một bạn nữ. Cả hai sau đó vật nhau sõng soài giữa nền nhà.

Để việc đánh nhau không lộ ra ngoài, một số học sinh lớp này còn kêu gọi chốt cửa. Đáng nói, chứng kiến vụ việc nhưng các thành viên khác trong lớp không hề can ngăn, một số bạn còn thản nhiên ngồi trên bàn giáo viên chứng kiến sự việc, một số khác thì cổ vũ, bình luận.

Được biết sự việc diễn ra tại Trường THPT Phan Đăng Lưu (Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Xác nhận vụ việc, ông Lê Thanh Xuân, Hiệu trưởng trường THPT Phan Đăng Lưu, cho biết sự việc xảy ra vào ngày 10.3, hai nữ sinh trong video đều là học sinh lớp 10 và học cùng lớp với nhau.

“Về nguyên nhân, trong bản tường trình cả hai nữ sinh cho biết do có mâu thuẫ n với nhau từ hồi học THCS. Đến ngày 10.3 do lại có xích mích nên đã đánh nhau. Ngay sau khi sự việc diễn ra, chúng tôi đã nắm được thông tin và mời 2 em này cũng như phụ huynh hai bên đến trường làm việc, tìm ra nguyên nhân, mâu thuẫn để giải quyết. Từ hôm đó tới nay chúng tôi đã có 4 buổi làm việc, ngoài hai bên gia đình chúng tôi cũng đã mời công an khu vực đến làm việc. Chúng tôi sẽ tìm hiểu kỹ nguyên nhân để giúp các em hòa giải, giúp các em nhận thức được vấn đề. Trước mắt chúng tôi đã thăm hỏi, động viên để các em sớm ổn định lại tinh thần, sau đó dựa trên mức độ vi phạm sẽ có hình thức kỷ luật phù hợp. Đây là vụ việc đáng tiếc nên thứ 2 tuần tới chúng tôi cũng sẽ có buổi sinh hoạt dưới trường để nhắc nhở tất cả học sinh của mình”, ông Xuân nói.