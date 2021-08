Môi trường quốc tế giúp học sinh tự tin hội nhập toàn cầu

Tại Asian School, những nền tảng giáo dục học sinh trở thành công dân toàn cầu đã được nghiên cứu, đầu tư một cách bài bản giúp các em phát triển không chỉ về thể chất, tinh thần mà còn phát huy tối đa tài năng của mình trong mọi lĩnh vực.

Mang đến mục tiêu học tập rộng mở cho học sinh

Với nhịp sống hiện đại như ngày nay thì kiến thức và kỹ năng vẫn chưa đủ, học sinh cần được bồi dưỡng, rèn luyện các giá trị đạo đức để có thể phát triển toàn diện, sẵn sàng đối mặt với những thách thức mới trong cuộc sống, nhất là trong thời đại 4.0 phát triển vượt bậc.

Học sinh Asian School thường xuyên được tham gia hoạt động ngoại khóa để trau dồi các kỹ năng

Tại Asian School, việc giáo dục đạo đức, kỹ năng được thực hiện thông qua rất nhiều hoạt động mang tính trải nghiệm bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh như: hoạt động rèn nề nếp lễ nghĩa hàng tháng, hoạt động thiện nguyện, dã ngoại khám phá, trải nghiệm thực tế cuộc sống, các lễ hội truyền thống trong và ngoài nước, các tiết học kỹ năng thực tế ngoài trời, lễ dâng hương tri ân công lao các bậc tiền nhân, thầy cô, cha mẹ,… Những hoạt động cốt lõi trang bị nền tảng kiến thức, kỹ năng chuyên môn và là "chìa khóa" kích hoạt bản lĩnh công dân toàn cầu của người học.

Summer Camp - Hoạt động hè giúp học sinh phát triển năng khiếu và khám phá năng lực của bản thân

Liên tục cập nhật để thích ứng trong thời đại số

Sự thay đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ trong thời đại 4.0 đòi hỏi các trường học phải trang bị cho học sinh nhiều hơn là kiến thức và kỹ năng cơ bản. Vì thế việc xây dựng hệ thống giáo dục mở đang trở thành xu thế tất yếu.

Ngoài ra, việc đầu tư cơ sở hạ tầng cũng là yêu cầu tất yếu của một trường học ứng dụng. Thấu hiểu những nhu cầu của thời đại, bên cạnh chú trọng về chương trình giảng dạy, đội ngũ giáo viên, chương trình ngoại khóa, rèn luyện kỹ năng, các chương trình hợp tác quốc tế, Asian School đã liên tục đầu tư cho việc nâng cấp trang thiết bị, tạo lập thư viện điện tử, xây dựng phòng học đa phương tiện, khu công nghệ 4.0, phát triển môi trường học tập chất lượng cao để góp phần truyền cảm hứng cho học sinh phát triển toàn diện cả về học thuật, thể lực, tư duy lẫn nghệ thuật.

Chương trình dạy và học tiên tiến theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ cùng cơ sở vật chất hiện đại của Asian School mang đến cho học sinh nhiều trải nghiệm thú vị

Phòng học hiện đại trang bị đầy đủ màn hình, máy chiếu. Các phòng thí nghiệm, STEM Center cũng được đầu tư, nâng cấp theo tiêu chuẩn quốc tế. Hệ thống phòng chức năng đa dạng, tích hợp đầy đủ các tiện ích tiêu chuẩn như các trường phổ thông ở các nước phát triển như: phòng mỹ thuật, âm nhạc, cinema, thư viện, hồ bơi, hội trường, phòng tham vấn tâm lý, sân thể thao đa năng… góp phần mang đến môi trường tối ưu nhất để học sinh học tập hiệu quả, sinh hoạt vui vẻ và thư giãn thoải mái sau giờ học.

Thư viện là điểm đến lý tưởng - vừa là nơi giúp học sinh nâng cao kiến thức, kỹ năng với hàng nghìn đầu sách thú vị, bổ ích và thiết thực vừa là nơi giải trí yêu thích của các em Những không gian như Stem center, hồ bơi, sân thể thao đa năng sẽ giúp học sinh phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ lẫn tinh thần

Trong những năm qua, Asian School đã ghi dấu ấn khác biệt với hình ảnh một hệ thống giáo dục quốc tế uy tín hàng đầu, trang bị cho học sinh năng lực toàn diện cả trong học thuật, hiểu biết xã hội lẫn năng khiếu nghệ thuật, thể thao. Hàng ngàn học sinh tự tin du học ngay từ cấp phổ thông đến bậc học tiến sĩ tại 457 trường ở 22 quốc gia thuộc 4 châu lục. Nhiều em còn giành học bổng và đậu vào các trường đại học top đầu thế giới như: Harvard, Yale, UC Los Angeles, UC Berkeley, UC Davis, UC Irvine, Central Washington University, Florida State University, Western Sydney University, Aalto University, California State Polytechnic University - Pomona, University of British Columbia, University of Cambridge, Santa Clara University, National University of Singapore…