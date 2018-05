Mong những lớp mầm non rộn tiếng cười con trẻ

Chị Trần Thị Thuyết, Hiệu trưởng Trường mầm non Sơn Ca, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, cho hay chị từng thực hiện một khảo sát trên trang cá nhân của mình về việc các phụ huynh mong mỏi gì khi gửi con tại trường mầm non để có thể làm tốt hơn công việc của mình. Bản thân chị Thuyết nhận được khá nhiều câu trả lời, “mong con khỏe mạnh”, “mong con sống nhân hậu”, “mong con nhanh nhẹn, hoạt bát”…

“Là người mẹ của hai con nhỏ, từng là giáo viên mầm non, bây giờ làm hiệu trưởng, tôi luôn cho rằng ngôi trường mầm non tuyệt vời nhất sẽ phải an toàn, không có bạo hành , không gây tổn thương cho trẻ, sau đó là việc trẻ được vui vẻ, hạnh phúc. Kế tiếp mới là chương trình học, cơ sở vật chất, thiết bị nhà trường, đội ngũ cán bộ giáo viên chất lượng cao”, chị Thuyết nói.